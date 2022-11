José Luis Espert reveló el verdadero motivo por el que se distanció de Javier Milei

El diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert explicó los motivos por los que se distanció políticamente de Javier Milei, con quien compartió espacio en 2020. "Milei cuando decidió hacer política lo hizo con nosotros, él pidió estar conmigo en sus inicios en mayo de 2020 y abril de 2021, y sintió que en Avanza Libertad era uno más, por eso decidió un proyecto que fuera alrededor de él", explicó Espert.

En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Espert agregó: "Nosotros estábamos felices con Milei adentro, pero optó por irse en febrero con un argumento muy sólido. Él quería ser el centro de algo y armar algo propio. El que decidió entrar y después irse fue Javier Milei".

Espert lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones de 2023, y hasta el momento, presentará lista corta dado que aún no logró coordinar fuerzas con ningún espacio que impulse precandidato presidencial aunque se mantiene abierto al diálogo.

"Puedo ir con boleta corta, no tiene sentido que me cuelgue de cualquiera para ganar una elección, quiero ganar para transformar, no para estar cuatro años y que después gane el kirchnerismo. Hay que hacer una reforma que no tiene el kirchnerismo en la cabeza, y creo que tampoco la oposición", argumentó.

A diferencia de Milei, el dirigente de Avanza Libertad descartó una posible alianza con Juntos por el Cambio tras cuestionar la gestión de Mauricio Macri: "Los de Cambiemos que ahora hablan similar a nosotros, copiándonos el discursos, en 2018 nos quisieron matar también. La garantía de que la Argentina cambie es que adopte las cosas que Avanza Libertad dice".

"Si hay un candidato a presidente que sea garantía de las reformas que quiero hacer en la provincia, será escuchado. El único motivo por el cual a los 60 años me metí en la política es porque estoy aterrado del destino trágico de nuestro país", expresó.

En la misma línea, aclaró: "Hay que hacer una transformación y terminar con estos de los intendentes municipales, que son meros representantes del gobernador, y que la quita en materia política, judicial y penitenciaria sea en los municipios. Tenemos un proyecto de autonomía municipal, que se eliminen todas las tasas que se cobran en los municipios y sea remplazado por impuestos que cobren los municipios".

Por último, reafirmó sus críticas a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de un homenaje en la Cámara de Diputados tras su muerte. "No me arrepiento de nada de lo que dije e hice. Es falso que la Cámara haya hecho un homenaje, solamente se puso de pie para hacer un minuto de silencio por su fallecimiento", explicó Espert.

"Cada diputado homenajea a quien quiera, y todo el kirchnerismo homenajeó hablando bien, y yo le hice un homenaje a los perjudicados de Sueños Compartidos, víctimas de Hebe de Bonafini, por lo cual estaba procesada. Ella malversó fondos públicos, le hubiera correspondido cárcel, y hablé de eso. Los kirchneristas saltaron como locos, pero que me digan lo que quieran, me tiene sin cuidado", concluyó