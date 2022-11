Rodolfo Suarez anunció que avanzará con un ambicioso proyecto minero

El gobernador Rodolfo Suarez anunció este jueves que enviará a la Legislatura a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de la mina de cobre Cerro Amarillo, con el objetivo de obtener el aval legislativo que exige la Ley 7722. Señaló que el emprendimiento minero ubicado en Malargüe se enmarca en la legislación vigente y destacó que se trata de una gran oportunidad de desarrollo para la provincia.

“Vamos a estar enviando la semana que viene a la Legislatura el proyecto de cobre Cerro Amarillo, que está dentro de la ley actual y vigente para que no haya oposición”, manifestó el mandatario provincial durante su participación en el 6° Congreso Nacional de Pymes Constructoras que tuvo lugar en Maipú.

En el año 2014, durante la gobernación de Francisco Pérez, se había enviado la DIA para la exploración de Cerro Amarillo, pero en esa oportunidad fue rechazada por los legisladores, fundamentalmente por los reparos que existían desde la UCR a la adecuación del proyecto a la Ley de Glaciares, que todavía no había sido reglamentada en ese entonces.

Ahora, Suarez insistirá con la exploración del yacimiento de cobre ubicado en la cordillera de Malargüe. “En su momento había ido a la Legislatura porque está dentro de la normativa vigente y hubo un problema con el tema de la Ley de Glaciares que no estaba reglamentada la Ley y no sé sabía muy bien dónde estaban los glaciares. Hoy este proyecto está fuera de las zonas comprendidas en la Ley de Glaciares y no afecta absolutamente en nada. Es una gran oportunidad, es un proyecto de cobre”, explicó el gobernador este jueves durante una conferencia de prensa.

Indicó que la semana que viene enviará a la Legislatura todos los estudios para que sean aprobados por los legisladores, tal cual establece la Ley 7722 y que apuestan en breve a comenzar la exploración de cobre “sin usar ninguna de las sustancias que la ley prohíbe”.

“Si sumamos lo que ya está ocurriendo en Hierro Indio y lo que ocurre con Potasio Río Colorado, estamos ante una gran oportunidad de que desde Malargüe podamos generar mucha riqueza para la provincia de Mendoza”, expresó Suarez.

En el mismo sentido, el gobernador remarcó que durante esta semana avanzaron en el diálogo con YPF para que la petrolea comience explorar dos pozos en la lengua Norte de Vaca Muerta y expresó que “ahí hay un antes y después en el desarrollo de Mendoza, sin lugar a dudas”.

“Esto ya lo estamos planificando desde hace tiempo, ya que dijimos desde hace tiempo que nuestra obsesión es generar empleo y riqueza para que los mendocinos vivan mejor”, concluyó.