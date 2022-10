Carlos Maslatón atacó a Javier Milei por culpa de José Luis Espert

El experto en criptomonedas Carlos Maslatón criticó la ausencia del diputado de Libertad Avanza Javier Milei en la sesión de votación del presupuesto de 2023. El expuntero político del economista liberal hoy disparó nuevamente contra éste por un comentario del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert.

.@JMilei Muy grave, Milei, con tu arreglo y fuga de Diputados ayer habilitaste hasta a Calaca Roja a defenestrarnos. De dónde sacaste que tu función no es votar en particular y solo en general armando un discurso donde puteás a todos y nada más? Sos un irresponsable. pic.twitter.com/PiUrIFsBkI — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 27, 2022

Espert expresó: "Milei, al igual que vos, yo rechacé en general el PP2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quede toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos".

Maslatón reaccionó a la declaración de Espert y destacó: "Muy grave, Milei, con tu arreglo y fuga de Diputados ayer habilitaste hasta a Calaca Roja a defenestrarnos. De dónde sacaste que tu función no es votar en particular y solo en general armando un discurso donde puteás a todos y nada más? Sos un irresponsable".

.@JMilei Milei, esta payasada que mandaste ahora es todavía peor que la borrada en sí de la sesión de presupuesto. Estás loco? Vos escribiste esto? La votación en general es una mera habilitación procesal para el tratamiento en particular, que es la verdadera sanción o rechazo. pic.twitter.com/PU6tIWk7A4 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 27, 2022

El abogado señaló lo negativo del comunicado liberal: "Milei, esta payasada que mandaste ahora es todavía peor que la borrada en sí de la sesión de presupuesto. Estás loco? Vos escribiste esto? La votación en general es una mera habilitación procesal para el tratamiento en particular, que es la verdadera sanción o rechazo".

"Milei reuní al bloque y bajá la línea legal correcta. La aprobación de la norma jurídica, o su rechazo, tienen lugar artículo por artículo o bloque de artículos por bloque de artículos según se acuerde. No hay rechazo ni aprobación válido 'en general'", continuó agregando el expuntero político.

Maslatón, por último, sentenció: "Milei, en la sesión de Presupuesto, que trae los cambios tributarios, los discursos y el voto "en general" constituyen la oportunidad política para dejar sentada opinión y nada más. Pero aprobás o rechazás únicamente en la ocasión del tratamiento en particular".

VOTACIÓN

180 POSITIVOS (los K son 118)

49 ABSTENCIONES (color azul)

22 NEGATIVO

Esa es la realidad, siempre te entregan con presencias, ausencias y la tibieza de las abstenciones, para habilitar el juego de los K y luego negociar en la votación en particular...

SON CÓMPLICES. pic.twitter.com/R4C5QRv8Ea — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2022

Milei realizó otro tipo de comentarios sobre la cuestión presupuestaria. "Muchas gracias Juntos por el Kargo por permitir que los KKs nos vuelvan a empomar. VOTACIÓN 180 POSITIVOS (los K son 118) 49 ABSTENCIONES (color azul) 22 NEGATIVO. Esa es la realidad, siempre te entregan con presencias, ausencias y la tibieza de las abstenciones, para habilitar el juego de los K y luego negociar en la votación en particular... SON CÓMPLICES", expresó el economista liberal.

El diputado porteño finalmente explicó que "para tener quorum se necesitan 129 diputados... los K tienen 118, ¿adiviná quienes le dieron el quorum? Otra vez Juntos por el Kargo ocupando sillas de modo estratégico...".