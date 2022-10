Por qué algunos estatales se fueron molestos tras el anuncio de Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió esta mañana a las 7.30 a los representantes de todos los gremios de la administración pública bonaerense, con el objetivo de que después del encuentro, puedan asistir a los diferentes actos por el Dia de la Lealtad Peronista.

El encuentro fue muy corto. Antes de las 8:15 los sindicalistas ya estaban afuera del edificio de la gobernación bonaerense con el acuerdo rubricado bajo el brazo. La reunión se dio tras la presión ejercida por los gremios para que el Ejecutivo respete el compromiso adquirido en septiembre de reabrir la paritaria. La fecha tope era el 15 de octubre, con la idea de que los aumentos se puedan liquidar en el mes en curso y cobrarlos en noviembre. Algo que el Gobierno de la provincia se comprometió a cumplir.

El gobernador, como si estuviera en un acto, anuncio dos aumentos del 8% para los meses de octubre y noviembre y un 4% adicional al 10 % previsto para el mes de diciembre, con lo que el sueldo de los estatales bonaerense terminaría el año con un 90% de aumento, con el compromiso de sentarse en diciembre para rediscutir paritarias.

Del encuentro con Kicillof participaron los representantes de todos los gremios estatales, incluidos docentes, de la administración publica bonaerenses: SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.

Además, los gremios se llevaron un 50% de aumento en las asignaciones familiares desde octubre, confirmando que los tramos continuarán ajustándose automáticamente, tal como se acordó en la primera paritaria del año en el mes de marzo.

El gobernador estuvo acompañado por los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y de Trabajo, Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo de Jesús. Kicillof sostuvo que en su administración se están "abordando tanto la recuperación del salario como de las condiciones de trabajo -cargando contra el gobierno de María Eugenia Vidal- , ya que ambas se habían deteriorado fuertemente durante los cuatro años anteriores".

Tras el anuncio, el titular de ATE bonaerense Oscar de Isasi, dijo: “En esta negociación nos planteamos como organización la necesidad de que el aumento salarial se efectivice en octubre, noviembre y diciembre, objetivo que hemos alcanzado. Para nosotros es muy importante y por eso así lo planteamos, que haya reapertura de paritarias en diciembre para que los salarios queden por encima de la inflación en ese mes. Esto se expresa en el anuncio del gobernador”.

Por otra parte, MDZ habló con representantes gremiales que no se fueron tan contentos del encuentro en off y cargaron duramente contra el gobernador, preguntándose por qué tardo tanto en convocarlos si iba a dar un anuncio y no realizar una negociación.

Un importante dirigente gremial afirmó: "La expectativa que teníamos era la de conseguir ahora un 10%, no un 8 como nos dieron de forma unilateral sin poder discutirlo”. Y agregó: “Aunque parezca mentira, un 2% más en octubre permitía recomponer el salario y estar un puntito arriba de la inflación del Indec”.

En la charla que mantenían dirigentes gremiales a la salida del encuentro, mientras hablaban de la movilización al acto de Obras Sanitarias por Dia de La Lealtad, se escuchó la siguiente conversación:

- “No podemos permitir que vuelvan a cerrar la paritaria por decreto”.

- “ Nos invitaron para un anuncio. Nos dejaron afuera de la discusión. Ahora la cara la tenemos que poner nosotros, esperemos que esto que anunció lo paguen con el sueldo de octubre, están muy jugados con el cierre de las liquidaciones”.

En lo que ya parecía una mesa de café, uno de los representantes de los gremios de la salud rezongaba porque no pudieron tener un cara a cara:

“Necesitamos que se vuelva a jerarquizar la paritaria y tener ese ida y vuelta de los temas específicos de cada sector de la administración publica que son muy diferentes a lo que cree el gobierno”, se dijo.

En tanto, uno de los representantes de la administración central dejo en evidencia la genuflexión de algunos representantes gremiales y, sin nombrarlos, dijo: “No lo puedo creer. Cuando le tocó hablar lo único que hizo fue quejarse de la falta de control de precios por parte del Estado, parece que esta más preocupado por su futuro político que por sus afiliados”

En algo en lo que coincidieron la mayoría de los gremios fue en pedirles que, en diciembre, la reapertura sea los primeros días para poder negociar mejor.

Lo cierto es que, según las estimaciones de las consultoras privadas, la inflación va a estar cerrando el año por encima de los tres dígitos, cifra similar a la que da si sumamos los datos que brinda mensualmente el Indec y los proyectamos a diciembre. Sólo un milagro haría que el año no termine por encima del 100%. Por lo que el sueldo de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar por debajo del costo de la vida. Es decir, bolsillos flacos para enfrentar los precios del supermercado en la guerra perdida contra la inflación.