Empresarios mineros lanzaron una fuerte advertencia al Gobierno de Suarez

El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, Raúl Javier Rodríguez, manifestó en MDZ Radio que no está de acuerdo con la decisión que tomó el gobernador Rodolfo Suarez de no abrir el debate acerca de la realización de la actividad minera en Mendoza.

De esta manera, el representante de los empresarios mineros de la provincia aseguró que no está de acuerdo con la posición del gobernador al oponerse a abrir el debate acerca de la minería. “No estoy de acuerdo porque es una obligación del Estado provincial y no una cuestión potestativa ya que lo remarca el Código de la Minería y lo marca la ley provincial Nº 3790, que es la ley de creación de la autoridad minera", dijo.

Y agregó: "Entonces, no es una cuestión de que si me parece o no. Personalmente esta actividad tiene carácter de utilidad pública. Así lo define el código y la función del Gobierno es promover y educar a los mendocinos acerca de la minería”.

Además, argumentó que tampoco "hay que decir" que el Gobierno provincial ha cerrado toda persiana para no realizar minería. “De hecho desde el Ejecutivo están hablando de minería porque hablan de Hierro Indio y de Potasio Río Colorado, o sea, no creo que esté tan cerrado hablar sobre la actividad”, comentó.

Al respecto de la última encuesta que realizó MDZ a sus lectores acerca de la actividad minera en Malargüe, la cual arrojó que un 72% votó a favor de realizar la actividad sobre un 28% que se opuso a la minería. Sobre esto, Raúl Javier Rodríguez señaló que se hizo evidente una particularidad que Rodolfo Suarez destaca cuando habla de minería, que "solo un porcentaje de los mendocinos está en contra de la actividad y no toda la provincia".

“La oposición a la realización de la actividad minera es lo que dice el gobernador, que son un grupo minoritario y lo que pasa es que ellos se han nombrado como los representantes del pueblo y no lo son. Tampoco me gustaría arriesgarme acerca de cuántas personas se expresaron en contra en 2019. Pero no dejo de recordar que Mendoza tiene 2 millones de habitantes”, resaltó y concluyó que estos debates se deben realizar en la Legislatura mendocina.