Luis Juez cargó contra Martín Guzmán por su gestión como ministro

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los tres gobernadores radicales: Gerardo Morales de Jujuy, Rodolfo Suárez de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes, se negaron a asistir a la reunión de hoy con Alberto Fernández y Martín Guzmán para explicar el plan de refinanciación de deuda con el FMI. El senador opositor Luis Juez opinó al respecto.

Para Luis Juez, "al Gobierno le importa la foto, no el contenido". Por eso, "me pareció correcto que los gobernadores le plantearan que en ese marco es difícil. No está mal que la discusión se de en el Parlamento y que luego a los gobernadores se les informe de otra manera. Tienen otras responsabilidades, no son sindicalistas, ellos deben volver a sus provincias y saber cómo va a impactar en las finanzas y en el presupuesto el acuerdo con el FMI".

"Más allá de las idas y vueltas, me parece saludable que el Gobierno entienda que la discusión con el Fondo Monetario es más seria que una foto. Así que está bueno que haya rectificado el camino", continuó diciendo el legislador cordobés.

También aseguró que "como senador yo no sé nada de lo que se está negociando con el FMI, porque el Gobierno ha pasado por múltiples estadíos: primero que no iban a pagar, después estuvieron 6 meses para que Martín Guzmán vaya a explicar el presupuesto a Diputados, fue, pero el presupuesto se cayó. No sabemos nada, el Gobierno ha manejado esto con absoluto secretismo".

En ese sentido, el entrevistado de "Días de Enero" continuó reprochando: "Nunca fueron a Senado, nunca nos llamaron. Y ahora nos invitan a una foto".

En cuanto a su opinión sobre Martín Guzmán, Luis Juez sintetizó: "Como negociador de la deuda pareciera que conoce del tema, vamos a ver ahora qué ha hecho. Pero como ministro de Economía no le encontró la vuelta. Le lotearon tanto el ministerio que no sé si él ha podido tomar una decisión".