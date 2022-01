José Luis Espert criticó el acuerdo con el FMI y estalló contra Martín Guzmán

El diputado nacional liberal José Luis Espert volvió a criticar el acuerdo con el FMI que anunció el Gobierno el viernes y arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien criticó en duros términos por sus últimas declaraciones.

Espert se refirió al acuerdo con el FMI en una entrevista radial con radio La Red y aseguró que "el acuerdo que hicieron es un mamarracho" y que "la clase política sigue de joda".

Las críticas de Espert no se quedaron ahí y también arremetió contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Queda claro que para la corpo política "ajuste" es solo achicar el tamaño del Estado. Reventar y fundir a la gente de trabajo a impuestos, no. Lamentable", se quejó Espert al compartir declaraciones de Guzmán sosteniendo que el acuerdo con el FMI no implicará un ajuste del gasto público.

"Como político hay que estar convencido y decidido a ir de punta contra los empresarios prebendarios, sindicatos mafiosos y la corpo política que están destruyendo a la Argentina. Basta de reventar a la gente con cortes de calles, controles, regulaciones e impuestos alucinantes", agregó Espert.

Como político hay que estar convencido y decidido a ir de punta contra los empresarios prebendarios, sindicatos mafiosos y la corpo política que están destruyendo a la Argentina. Basta de reventar a la gente con cortes de calles, controles, regulaciones e impuestos alucinantes. pic.twitter.com/2gLln2xhkh — José Luis Espert (@jlespert) January 30, 2022

"Los mismos K que viven puteando al endeudamiento y más al FMI, después del acuerdo de ayer, nos endeudarán con el FMI (deuda externa) por u$s 8.300M en los próximos 2 años y medio. Militame esa militonto", completó Espert, indignado por el acuerdo que anunció el Gobierno.

Espert completó su catarsis tuitera criticando también al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Cómo le gusta el circo a Larreta. Jamás lo vas a escuchar decir que metería en cana a Moyano o eliminaría la Secretaría de Hábitat y Vivienda del piquetero Pérsico. Parecería que Larreta solo quiere colgarse la bandita de presidencial ¿Cambiar el país? Bien gracias", completó el diputado nacional al compartir una nota en la que el jefe de Gobierno aparecía junto al cantante Carlos "La Mona" Jiménez en Córdoba.