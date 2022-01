Un diputado de Javier Milei tampoco cobrará su sueldo: qué hará con el dinero

El diputado porteño Ramiro Marra, que pertenece al espacio político de Javier Milei, tampoco cobrará su sueldo como legislador y anunció en redes sociales que lo invertirá en varias empresas para "fomentar el desarrollo del Mercado de Capitales".

"MI SUELDO DE LEGISLADOR. Creo que fomentar el desarrollo del Mercado de Capitales, fomentar el crecimiento de las empresas a través de la inversión de capital, es mi aporte a la sociedad. Es por eso que todo mi sueldo irá a una cuenta comitente destinada a invertir en empresas", anunció Marra en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Empresas que aportan valor agregado a la sociedad, empresas que ayudan a solucionar nuestros problemas del día a día. El objetivo de esta decisión es demostrar como un sólido Mercado de Capitales puede ayudarnos a crecer como país y desarrollar nuestro capital de trabajo".

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 24, 2022

"La cuenta comitente será de público conocimiento, donde todos podrán ver las inversiones que realizo y los resultados que obtengo. Con respecto al uso del dinero, estará 100% destinado a seguir bancando la batalla cultural del liberalismo, no voy a hacer uso personal del mismo", completó el legislador libertario.

Cabe recordar que Marra es un popular broker que se hizo conocido por los videos con consejos financieros que publicaba en su canal de Youtube, en el que cuenta con más de 200.000 suscriptores.

Hace un mes la CNV le aplicó una multa millonaria por dar consejos financieros en su canal de YouTube. Desde el organismo lo acusan por una supuesta actuación irregular por asesorar sobre inversiones sin contar con los avales necesarios para hacerlo.

Marra anticipó que el dinero invertido "en algún momento será usado, pero nunca para beneficio personal, sino para defender las ideas de la libertad".

"A mí la vida, el esfuerzo, me permite que no tenga la necesidad de cobrar ese sueldo porque tengo otras fuentes de ingreso. Pero es importante empezar a trabajar desde la batalla cultural que se está dando para mandar un mensaje, para demostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente", justificó su particular decisión Marra.