Aníbal Fernández explotó y lanzó durísimas acusaciones contra Mauricio Macri

Aníbal Fernández aseguró este jueves que hubo "una asociación de gente preparada para el mal" que buscó "eliminar a los sindicatos" durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y afirmó que el exmandatario llegó al poder para "enriquecerse con plata mal habida".

"Hubo una asociación de gente preparada para el mal y para hacer lo que hicieron. Necesitaban mansos, sindicatos que se callaran y miraran para el costado, pero eso no sucedió porque -aunque pueden gustarte o no- todos los gremialistas tienen como eje central la defensa de los trabajadores. Entonces no han hecho otra cosa que eliminar a los sindicatos", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, Fernández coincidió con las declaraciones expresadas por el exmiembro de la Cámara Federal porteña Jorge Ballestero, quien comparó este accionar con la dictadura y aseguró que hay que prestar atención a qué "han hecho los funcionarios macristas con el poder".

"La familia de Macri ya era rica de por sí con plata mal habida. Lo que ha hecho el expresidente con su amigos y familia es enriquecerse aun más del mismo modo", subrayó.

En tanto, Fernández sostuvo que la exgobernadora María Eugenia Vidal "comenzó haciéndose la tonta, mirando para un costado" con respecto a las grabaciones de la reunión entre funcionarios y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el Banco Provincia, pero sostuvo que no puede porque sucedió en lo que era "parte de su terreno".