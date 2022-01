Por qué Milei y el partido libertario suman seguidores

“Los partidos libertarios son una reacción a que las fuerzas tradicionales no cumplen con las expectativas de la ciudadanía”, dijo a MDZ la directora de la consultora Zuban-Córdoba, Ana Paola Zuban. En el último estudio que se hizo en diciembre en todo el país, además de las mediciones sobre la imagen de la dirigencia política, se investigó las valoraciones sobre la democracia representativa argentina y la confianza en quienes gobiernan. “La democracia sigue siendo elegida como el mejor sistema de gobierno, sin embargo para la mayoría de la población hay una percepción de falta de escucha de la clase política y eso se traduce hoy en la búsqueda de otros representantes que hay que ver si son capaces de sostener desde el Congreso los discursos que proponen, como es el caso de (el diputado por ciudad del Buenos Aires, del Partido Libertario) Javier Milei”, sumó la analista política.

En la encuesta, ante la pregunta: ¿En qué medida la democracia argentina ha logrado avanzar con aspectos como “terminar con la pobreza”, “mejorar el sistema educativo”, “lograr la estabilidad económica” y el “funcionamiento de la justicia”? , las respuestas fueron similares: el “poco” se movió entre el 70 y 80% de acuerdo a la pregunta. “No es que la ciudadanía quiera otro sistema de Gobierno, sino que hay una falta de confianza en quienes nos representan. Se eligen en las elecciones de medio término expresiones como el partido Libertario como un llamado de atención a los partidos tradicionales. La inflación, el rumbo de la economía, son aspectos que se perciben como que no están siendo solucionados. El único aspecto con una valoración del más del 65% como positivo es que se ha logrado avanzar en mayor igualdad de género”, analizó la experta.

“Tenemos un sistema representativo casi puro, y cuando las expectativas y las necesidades de la población no encuentran respuesta, se busca otra cosa por fuera. El 2001 además de la represión, de las muertes, de la crisis económica, nos dejó el surgimiento de formas de participación por fuera de los sistemas políticos. En 2021, ese descontento con el sistema lo capitaliza Milei”, sostuvo.

Sin embargo, el Partido Libertario ya es parte del sistema político ya que tiene representantes legislativos, ¿podrá sostener sus posiciones antisistema? Para Zubán, “Milei se encuentra en una posición muy incómoda y es difícil de mantener. Tiene una visión ante sistema dentro del sistema. Milei no es el primero en tener esta perspectiva. Ejemplos sobran como (el ex diputado por Pcia de Bs As y ex carapintada) Aldo Rico y (represor y diputado electo pero que no pudo asumir) Luis Patti. Ambos se diluyeron porque tuvieron que llegar a acuerdos cuando se está dentro del sistema”.

La clave, según la politóloga, está en el crecimiento dentro del país. “Hoy no tienen estructura dentro del país y sus postulantes en las provincias son pocos y no son conocidos, y la gente vota a quien conoce, esto siempre es así. Hay que ver si lo que han armado hasta aquí es a la baja o no. El PRO nació como un partido vecinalista que supo extenderse a todo el país y es una pata fundamental de Juntos por el Cambio. No estoy diciendo que el Partido Libertario hará el mismo recorrido, sólo que hay ver qué hace para mantener lo que ya tienen”, analizó.

Pero, de acuerdo a la encuesta, los frentes políticos más votados siguen siendo el Frente de Todos (33%) y Juntos por el Cambio (39%). El Partido Libertario queda atrás con el 14%. “Sigue habiendo una grieta ideológica muy marcada. Creo que hay que hacer una lectura más profunda y es que cuando no hay liderazgos, se busca el voto forzando a que se elija por un espacio o el otro. La cosa se complica cuando hay que gobernar y hay que llegar a consensos. En este momento podemos ver esa tensión en el Congreso, ya que ninguna de las dos fuerzas tiene una mayoría clara, se están reacomodando las piezas, esperamos que se resuelva con un diálogo maduro”, finalizó.