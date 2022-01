Por qué Santiago Cafiero hace ilusionar al Gobierno nacional en las negociaciones con el FMI

El canciller Santiago Cafiero cerró hoy su visita a Washington, donde recogió el "firme apoyo" político del gobierno de Joe Biden a las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda de 44 mil millones de dólares que la Argentina mantiene con el organismo.



El canciller argentino emprendió el viaje de regreso a Buenos Aires luego de tres días en la capital de los Estados Unidos, en donde mantuvo reuniones que tuvieron el objetivo de obtener señales concretas de apoyo político en el marco de las negociaciones con el FMI.



Así, el jefe de la diplomacia argentina mantuvo encuentros con el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken; la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, y el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ese país, Bob Menéndez.



La actividad oficial del canciller sumó hoy (último día de su estadía en Washington) un encuentro bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, a quien agradeció el respaldo del gobierno de Pedro Sánchez a las negociaciones con el FMI.

La Argentina y los Estados Unidos profundizan la relación bilateral y el rol constructivo de la diplomacia parlamentaria.



El canciller Santiago Cafiero mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.



El jefe del Palacio San Martín también recibió hoy a los representantes de los principales "Think Tanks" de los Estados Unidos en la sede de la Embajada argentina, donde se remarcaron las "coincidencias centrales de los EEUU y Argentina, basadas en relaciones de amistad, valores compartidos y mutuo interés estratégico", señalaron desde el Palacio San Martín.



Con todo, el encuentro de mayor voltaje político que mantuvo el canciller en Washington fue el que sostuvo ayer con Blinken - hombre fuerte de la administración de Joe Biden- en la sede del Departamento de Estado.



En la entrevista de casi una hora, que los cancilleres tuvieron en el salón Thomas Jefferson del edificio Harry Truman, sede del Departamento de Estado, se destacó el "excelente nivel" de la relación bilateral y "el diálogo franco y fluido entre las administraciones de Alberto Fernández y Joe Biden".



Pero el punto que más resaltó el comunicado que el Palacio San Martín dio a conocer tras la reunión fue el "firme apoyo" de la Casa Blanca, expresado por el funcionario estadounidense a las "negociaciones de Argentina ante el organismo que preside Kristalina Georgieva"



Cafiero y Blinken valoraron además los "principios, visiones e intereses compartidos", al tiempo que analizaron temas de interés común en el escenario global y regional, según informó el comunicado oficial.



Según se detalló, repasaron la agenda de trabajo bilateral, que incluyó aspectos vinculados a la consolidación de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, la salud global y la lucha contra la pandemia, la relación comercial, la cooperación científico-tecnológica, y la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, entre otros.



Si bien el tema de la deuda con el FMI no estaba en un principio pautada como parte de la agenda oficial, ese aspecto estuvo presente en el encuentro.



Cafiero le transmitió al funcionario estadounidense que la Argentina "emprendió una senda que pretende consolidar: la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenible e inclusivo", indicó el documento oficial y planteó la necesidad de un pronunciamiento "político" de Washington que permita un acuerdo viable con el FMI, que no frene el proceso de crecimiento que experimenta la economía argentina.



Es "necesario un mensaje de la autoridad política al Tesoro (de los EEUU, con fuerte influencia en el FMI) para contar con el apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, y que de este modo no se restrinja el crecimiento de la Argentina", sostuvo el canciller.



Tras esas palabras de Cafiero, Blinken sostuvo que EEUU (principal socio en el organismo multilateral de crédito y que cuenta con capacidad de veto) "apoya firmemente las negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución positiva", según señaló la Cancillería argentina.



En ese contexto, el funcionario norteamericano destacó los índices de crecimiento macroeconómicos que expuso el canciller Cafiero y remarcó la importancia de Argentina para el hemisferio y para "potenciar" la relación bilateral.



Otro de los puntos excluyentes de la reunión fue la reciente elección unánime que obtuvo la Argentina para presidir este año el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) que coincide con el regreso de EE.UU a ese espacio, por lo que ambos funcionarios coincidieron que existe un escenario "muy propicio" para el trabajo conjunto en pos de esta agenda.



También conversaron sobre la reciente asunción de Argentina a la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para el período 2022, espacio que el Gobierno argentino considera como natural para impulsar junto con los países de la región, distintas iniciativas de cooperación regional y la vinculación con socios extra regionales.



Tras su reunión con Blinken, Cafiero se entrevistó con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, junto a quien destacó "el excelente nivel de la relación bilateral".



El canciller aprovechó la ocasión para plantear los problemas centrales para la exportación de productos argentinos a los Estados Unidos e insistió en la necesidad de "equilibrar la balanza comercial, actualmente deficitaria" para la Argentina.



Asimismo, remarcó el interés de la Casa Rosada en "lograr un programa con el FMI que no detenga el sendero de recuperación", según informó ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



Los funcionarios resaltaron además la "lucha de ambos países contra el antisemitismo", y en este sentido, Cafiero manifestó que el atentado a la Embajada de Israel en 1992 así como el atentado a la AMIA de 1994 "son hechos deplorables y condenables, en los cuales el gobierno argentino se encuentra comprometido a hacer justicia para las víctimas".



En otro orden, Cafiero y Pelosi "coincidieron en la importancia de alentar el diálogo interparlamentario como un elemento relevante para el fortalecimiento de la relación bilateral", aspecto que también estuvo presente en la charla que el canciller sostuvo hoy con el titular Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.



En esa reunión -la última de Cafiero en suelo estadunidense- se resaltó la importancia de "alentar el diálogo como mecanismo de integración regional y destacaron la oportunidad de desplegar una agenda positiva que promueva herramientas de desarrollo económico sustentable", indicaron fuentes de la delegación argentina.