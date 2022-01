Horacio Rodríguez Larreta culpó al Gobierno por la caída de la reunión con Martín Guzmán

Las idas y vueltas entre el oficialismo y la oposición respecto a la propuesta de negociación de la deuda que tiene el país con el FMI sigue sumando capítulos. Luego de que se cayera el encuentro entre los referentes de Juntos por el Cambio y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, culpó al Gobierno por la falta de entendimiento.

“El Gobierno no nos convocó, nunca se hizo oficial”, comenzó diciendo Larreta en una conferencia de prensa que nada tenía que ver con el tema en cuestión.

“Lo más importante que una reunión es que tengamos un plan económico. Lo más preocupante es que no hay un plan económico que nos diga cómo la Argentina va a crecer y generar trabajo, cómo va a generar bienestar y prosperidad para todos, cómo vamos a tener un desarrollo más parejo y federal en todo el país”, sostuvo el jefe de Gobierno al visitar un centro de vacunación en el barrio de Núñez.



Al ser consultado sobre los motivos por los que no se realizará el encuentro, Larreta indicó: “El Gobierno (nacional) no nos convocó, estaba previsto pero nunca se hizo oficial y estábamos con toda la predisposición de participar, los gobernadores y los jefes de bloques”.



También indicó que “necesitamos un plan económico dentro del cual se enmarque la negociación con el FMI, porque sino es una medida aislada”.



“La negociación con el Fondo es una parte y posiblemente no la más importante de un plan mucho más integral, a más largo plazo que nos diga cómo la Argentina va a desarrollarse y generar trabajo. Eso es lo importante más allá de una reunión”, concluyó Larreta.