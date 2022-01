El Gobierno le puso fecha al descenso de casos en el país

La secretaria de Acceso a la Salud nacional, Sandra Tirado, indicó hoy que en base lo que pasó en otros países con la variante de coronavirus ómicron, en Argentina quizás "tengamos un aumento de casos esta semana y la que viene y después comience a bajar", aunque advirtió que "hay que ser cautos" con los pronósticos de este tipo.



"Viendo lo que pasó en otros países, suele haber unas cuatro semanas en las que se llega al pico y comienza a bajar; quizás nosotros tengamos esta semana y la que viene también con aumento de casos y después empiece a bajar", dijo Tirado en declaraciones a radio La Red.



Y advirtió que "por supuesto hay que ser cautos porque si algo nos enseñó esta pandemia es que no podemos hacer cálculos sencillos, pero viendo lo que pasó en otros lugares uno podría inferir que va a ser así".

Sandra Tirado.

A nivel nacional, y como refuerzo de esta idea, la funcionaria citó el caso cordobés: "Córdoba fue el primer lugar donde la variante comenzó a circular de manera comunitaria y se volvió predominante y de hecho está empezando a disminuir; lo mismo vimos en Sudáfrica y el Reino Unido", sostuvo.



Tirado reiteró que en las hospitalizaciones, tanto de cuadros leves y moderados como en las Unidades de Terapia Intensiva, "si bien hubo un pequeño incremento, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos no se produjo un aumento significativo, ni tampoco en la mortalidad".



Consultada sobre si habrá modificaciones en las recomendaciones del aislamiento de los contactos estrechos -como por ejemplo sucede en Uruguay donde un contacto estrecho asintomático vacunado no tiene que hacer aislamiento mientras espera el resultado de la prueba-, Tirado indicó que "estamos viendo" qué sucede en estos casos dado en que parecería que la capacidad de contagio "es muy baja".



"Estamos permanentemente reviendo estas cosas, las medidas son dinámicas porque el virus se está comportando distinto y tenemos a más del 70% de la población vacunada con dos dosis, esto genera que las tomas de decisiones sean distintas a las olas anteriores", señaló.



Por último, consultada sobre el fútbol, indicó que en relación al torneo de verano "no hemos decidido todavía si será o no con aforo", y en referencia al campeonato local, que comienza el 4 de febrero, señaló que "se evaluará en ese momento lo situación epidemiológica".