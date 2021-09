El cambio de Gabinete amplió el poder de Omar Perotti en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sigue acumulando poder. Luego de que las urnas lo transformaran en jefe indiscutible del peronismo provincial, los nuevos inquilinos de Casa Rosada le abrieron las puertas para que lleve buenas noticias a su distrito: refuerzo de la seguridad y flexibilización del cepo cárnico, dos anuncios que caen como anillo al dedo en la estrategia del oficialismo de cara a noviembre.

El Frente de Todos santafesino será de aquí a las generales 100% perottismo. En esa línea, la apuesta del gobernador y su equipo es provincializar al máximo posible la campaña, dejando a un lado la estrategia desplegada en las PASO, donde debía convencer más a los propios que a los extraños. Ahora se deben buscar votos en sectores más neutrales, refractarios al kirchnerismo pero permeables a la figura del gobernador.

Bajo ese contexto, los cambios en el Gabinete nacional encajaron a la perfección. Fundamentalmente gustó la salida de Sabina Frederic de Seguridad, quien días antes del comicio, mientras en Rosario se registraban seis homicidios en 24 horas, negaba el envío de más agentes federales. “La tasa de homicidios en CABA creció más que en Santa Fe”, dijo la exfuncionaria para justificar la medida.

Este martes, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó una conferencia de prensa en la que se difundió el desembarco de 575 efectivos a esa provincia y la creación de una nueva unidad móvil en Rosario. Lo acompañaron el propio Perotti y los ministros de Seguridad e Interior Aníbal Fernández y Wado de Pedro, respectivamente.

“Esta noticia es importante para la provincia. Es una señal concreta de una decisión del Gobierno nacional de tomar este tema como propio, con la responsabilidad y la definición del presidente Alberto Fernández. Esta ayuda, además, se necesita porque estamos en la reconversión de nuestra institución policial. Eso requiere tiempo para la formación de cada uno de sus nuevos agentes y el acompañamiento para esos tiempos de formación", aseguró Perotti, quien horas antes tuvo un lugar preponderante en la reunión del Consejo Federal de Agricultura, donde se empezó a cocinar la flexibilización del cepo cárnico.

Seguridad y economía. Las dos fotos difundidas por el equipo de Perotti desde Buenos Aires apuntan al corazón de la estrategia electoral del FDT santafesino, que sabe que tiene poco margen para recortar la diferencia de 10 puntos que Juntos por el Cambio (JxC) le sacó en las PASO.

Mientras que en el plano nacional llueven las buenas noticias para el oficialismo santafesino, no sucede lo propio en el territorio. No solo por una nueva ola de crímenes sangrientos en Rosario, sino por las heridas que permanecen abiertas a más de dos semanas de las internas. Aquello de “el que gana conduce y el que pierde acompaña” no parece tener lugar en esta ocasión.

A diferencia de las otras fuerzas, en el peronismo no hubo (ni habrá) foto de unidad. La pelea entre Perotti y los sectores que lo enfrentaron en la PASO -entre ellos, los que incluyen a la vicegobernadora Alejandra Rodenas y el exministro de Defensa Agustín Rossi- sigue a flor de piel y nadie apuesta porque ello cambie.

En JxC, tal como se anticipó la semana pasada, la primera candidata al Senado Carolina Losada posó junto al resto de los dirigentes que compitieron en la PASO. Desde el vicepresidente del PRO Federico Angelini hasta el exintendente de Santa Fe José Corral, todos se hicieron un lugar para sacarse la tan ansiada foto.