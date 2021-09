Así serán los nuevos buses propulsados a GNC que licitará el Gobierno

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para incorporar 20 colectivos con propulsión a GNC. Según indicaron desde Casa de Gobierno, la provincia será la única de Argentina que cuente con una flota de unidades ecológicas, incluyendo los buses eléctricos en circulación. La inversión rondaría los $400.000.000 y el secretario de Servicio Públicos, Natalio Mema, dio detalles a MDZ. También aprovechó para arremeter contra el Estado nacional.

En tanto a lo que implica que un vehículo de transporte público de pasajeros sea "sustentable", el impulso GNC genera grandes ahorros, ya que en el análisis de rendimiento y de precio, existen menores costos de operación por kilómetro recorrido con respecto a las motorizaciones diésel. Asimismo, la métrica de análisis aplicada al GNC de origen demuestra bajas en la producción de microgránulos o residuos de carbón de combustión, acompañados por una reducción en las emisiones de dióxido de carbono.

Cuando comenzarán a circular

En diálogo con MDZ, Natalio Mema señaló que "el plazo de la licitación es de 6 meses. En 35 días recibiremos las ofertas, después viene el proceso de evaluación y la adjudicación. Calculo que para esta época del año en 2022, van a estar las 20 unidades".

Las condiciones de los pliegos de la licitación.

Asimismo, los buses tendrán capacidad para 60 pasajeros, aire acondicionado frío/calor, suspensión de aire (2 en la parte delantera, 4 en la trasera), sistema de dirección asistida y bomba de dirección eléctrica, tres puertas: delantera, central y trasera doble hoja, y rampa para discapacitados en segunda puerta.

"Hemos elegido el GNC porque tiene un 60% menos de contaminación menos que el diésel convencional. Además, conversando con las autoridades de YPF, nos dijeron de tener una demandada sostenida de gas porque esto es estacional, por lo que damos un primer paso con una empresa del Estado", dijo el funcionario.

Por otro lado, el secretario de Servicios Públicos comparó el panorama de la provincia con el nacional. Allí, manifestó que "el financiamiento es todo de Mendoza" y que "comparado con Buenos Aires, los mendocinos en materia de transporte hemos recibido $600 pesos por persona y los bonaerenses $2.000".

Natalio Mema se desempeña en su cargo desde el gobierno de Alfredo Cornejo.

Consultado por cómo es el trato con el recientemente ingresado ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, Mema sostuvo: "Respecto a Guerrera, la relación no es mala, pero distante". Pero, por otro lado, fue tajante y expresó: "Si Nación hubiese aportado a Mendoza lo mismo que en Buenos Aires, podríamos hacer el Metrotranvía en un año y medio. De lo contrario, este tipo de inversiones tienen que ser internacionales. El Gobierno de Alberto Fernández no propone el clima necesario. El país no está en condiciones para esa clase de financiamiento. Y también tiene que ser sostenible y sustentable para Mendoza".