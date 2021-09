La verdadera razón de la visita de Aníbal Fernández a la Casa Rosada

En medio de la tormenta política desatada por la renuncia masiva de funcionarios kirchneristas, Alberto Fernández organizó ayer a la tarde una reunión de emergencia en Casa Rosada con sus principales colaboradores para analizar cómo abordar esa crisis. Sin embargo, el presidente también se encontró en audiencia privada con Aníbal Fernández, una figura más vinculada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que no guarda mucha relación con los acontecimientos producidos ayer.

Luego del encuentro con Alberto, Aníbal Fernández aseguró ayer ante la prensa que "no hay una crisis política en el Gobierno", y al mismo tiempo confirmó que "el presidente no le ofreció nada", en relación a la posibilidad de que sea el nuevo vocero presidencial en reemplazo de Julio Vitobello. "Si me preguntás a mí si en una discusión política de estas características si va a haber cambios y cuándo los haría, yo los haría antes del 14 de noviembre", añadió en tono despreocupado.

Sin embargo, la visita 'inocente' del actual titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a la Casa Rosada habría sido en realidad un gesto no muy vinculado a la política, deslizó el periodista Beto Valdez.

Aníbal, en Casa Rosada.

"Hay rumores respecto a la verdadera razón de Aníbal Fernández en ir a la Casa Rosada y ser recibido por Alberto Fernández. Dicen que fue algo así como un nexo de C5N, cuyos programas principales han estado muy 'albertistas' en las últimas horas", manifestó el columnista de MDZ en el programa Somos nosotros, del canal LN+.

En ese sentido, Valdez comentó que Aníbal Fernández "sería el nexo entre Cristóbal López y Fabián De Sousa con el Gobierno nacional", por lo que habría "que empezar a mirar el vínculo de estos empresarios con Cristina Fernández de Kirchner", quienes en su momento fueron los principales aliados de la líder del Frente de Todos en materia comunicacional, incluso cuando ambos fueron juzgados y condenados por corrupción.

¿Y los empresarios?

Una de las voces institucionales que ha brillado por su ausencia en medio de la crisis política en el Frente de Todos es la de la Unión Industrial Argentina (UIA), que en las últimas semanas vio enfriar sus vínculos con Alberto Fernández y el ala "moderada" del Gobierno nacional por sus diferencias en materia de medidas económicas y la presión del kirchnerismo hacia los empresarios.

Según comentó la periodista Cecilia Boufflet, entre los empresarios "hay un rol bastante parecido al de los gobernadores: mucho apoyo por WhatsApp pero poco apoyo explícito", pese a que Alberto Fernández necesita "consolidar una posición de resistencia" a través de unas muestras de defensa más contundentes.

De hecho, en los últimos días Alberto Fernández había comenzado a recomponer su relación con la UIA luego de varios desencuentros, e incluso encabezó un acto oficial con los referentes de esa cámara empresarial unas horas antes de que se confirmaran las renuncias de los ministros kirchneristas. "Los empresarios dicen 'nosotros vamos a apoyar las instituciones', pero lo hacen en silencio cuando en realidad tiene que darse públicamente. Es bastante poco probable que lo hagan", concluyó Boufflet.