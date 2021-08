Alfredo Cornejo le metió presión a Walter Bento y habló de la condena a Diego Gareca

A horas de que el juez Walter Bento se expida sobre las impugnaciones que los distintos frentes partidarios presentaron durante la audiencia de ayer, desde Cambia Mendoza salieron a sembrar dudas sobre un posible apoyo del cuestionado magistrado al peronismo. En concreto, tanto Rodolfo Suarez como el candidato a senador nacional Alfredo Cornejo advirtieron que la ley prohíbe las colectoras que pretende llevar el PJ y pidieron que Bento se "ajuste a derecho". Casualmente, Bento está procesado por no "ajustarse a derecho" y tomar decisiones judiciales de forma discrecional a cambio de dinero.

Más allá del contexto penal que sobrevuela al juez con competencia electoral en Mendoza, sigue ejerciendo sus funciones y deberá resolver las impugnaciones presentadas en la presentación de boletas. "Referido a lo electoral, esperamos que el juez Walter Bento se ajuste a derecho. Las colectoras están literalmente prohibidas. No puede resolver otra cosa el juez que no sea no permitirlas", disparó Alfredo Cornejo sobre el tema.

Cornejo dio a entender que Bento tiende a beneficiar al peronismo.

"Esperemos que se ajuste a derecho. Están prohibidas en legislación provincial y en la ley nacional. Esperamos que se ajuste a derecho", insistió nuevamente en referencia a la impugnación que presentó Cambia Mendoza para que el Frente de Todos no pueda presentar varias listas de candidatos a concejales con los mismos candidatos provinciales y nacionales.

"Sobre las colectoras hemos sido muy claros. Pensamos que hay una ley que los prohíbe y que no son sanas para el sistema democrático. Es sano que no existan y vamos a esperar para ver qué se resuelve", adhirió por su parte el gobernador Rodolfo Suarez.

Pero además de ello, Cornejo también citó dos antecedentes que acercan al juez Walter Bento con el Partido Justicialista. "Ha tenido muchas intervenciones en las que nos ha resuelto en contra siendo juez electoral", disparó Cornejo sobre el cuestionado magistrado.

"Cuando pedimos ir con boleta cortada y no unida -en 2011- Bento nos prohibió la boleta corta y ganó la gobernación por arrastre Paco Pérez", subrayó Cornejo. Por aquel entonces la gran favorita en las encuestas era Cristina Fernández de Kirchner, que terminó arrasando en las urnas. Las elecciones provinciales estaban unificadas con las nacionales y el radicalismo pedía boletas cortas para evitar que el candidato a gobernador del PJ, Francisco Pérez, los venciera por ir en la misma lista que Cristina.

Pero el repaso histórico de Cornejo no terminó allí. "En el año 2013, el mismo juez no cumplió el cupo femenino", aseveró el exgobernador de Mendoza que aspira a ser senador nacional. "El PJ llevaba a Alejandro Abraham y Omar Félix como candidatos a diputados nacionales. Nosotros lo impugnamos por no tener cupo femenino pero Bento resolvió a favor del PJ. Las dos veces", remarcó con énfasis.

"Lo pasado pisado, pero lo concreto es que las colectoras están prohibidas", finalizó sobre ese tema y dijo que tampoco están contentos con el hecho de que Bento no se haya expedido sobre el fondo de los planteos que Vamos Mendocinos hizo contra la candidatura de Rodolfo Suarez como candidato suplente a senador. Para Cornejo no hay dudas de que Suarez está habilitado a ser candidato y lamentó que el juez no lo haya resuelto en esta instancia.

"Hay leyes que dejan de estar vigentes cuando otra ley las reemplaza. Es muy evidente para nosotros. El juez debe expedirse sobre el fondo de mi candidatura", manifestó por su parte Suarez dejando claro que entiende que su candidatura no viola la Constitución provincial entendiendo que el artículo 115 de la carta magna mendocina ha quedado en desuso.

La condena del incendio del ECA

Por otro lado, tanto Suarez como Cornejo se refirieron a la condena judicial por el incendio del ECA, que involucra a exfuncionarios como el exSecretario de Cultura Diego Gareca.

Específicamente, la Justicia condenó a Gareca, al empresario Alejandro Balegno y a los exfuncionarios que intervinieron en la licitación y control de las obras de impermeabilización del techo del Espacio Contemporáneo de Arte. Entre todos deberán pagar 26.4 millones de pesos por el daño patrimonial causado por su negligencia.

"En Mendoza funciona la justicia. No es como en otras provincias como Formosa. Si hay un fallo condenatorio, estará bien. No veo por qué negarse a eso. Diego Gareca tiene todas las garantías del debido proceso cualquier persona", manifestó Alfredo Cornejo sobre el fallo que condena al exfuncionario de su gabinete.

Por su parte, Suarez no quiso profundizar sobre el tema por no haber leído la sentencia completa pero aseguró que es una sentencia "inédita en la provincia".