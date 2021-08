Paro de la Salud: los profesionales apuntan contra la "clase política"

Desde hace semanas, el gremio de AMProS está realizando diferentes medidas de fuerza en reclamo de la reapertura de paritarias y de temas como la formación de los residentes y los prestadores que no han sido pasados a planta, entre otros pedidos.

En la movilización de hoy los profesionales de la Salud insistieron en su reclamo y manifestaron que "los políticos de la oposición y del oficialismo hacen oídos sordos a las necesidades de los profesionales de la Salud".

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS, en diálogo con MDZ, aseguró que, a excepción del diputado José Luis Ramón, que la llamó por teléfono y el senador Marcelo Romano, que acude a las marchas, no han tenido ningún diálogo con políticos. Iturbe exclamó que está sorprendida por la falta de preocupación de los profesionales de la Salud que ocupan una banca en la Legislatura e integran la Comisión de Salud y nunca han atendido el reclamo.

"Nos extraña los profesionales de la Salud que están dentro de la Legislatura en este momento. Tenemos varios médicos en la Comisión de Salud y nosotros nos juntamos en la Legislatura y no salieron, eso nos preocupa y mucho ¿Cuáles son los intereses de los políticos? Ninguno se acercó a preguntarnos qué necesitamos", exclamo Iturbe.

Además, hizo mención a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el senador provincial Adolfo Bermejo: "Algunas personas de la oposición en realidad nos mandaron un video, no se nos acercaron, no nos han llamado, nos dicen que nos apoya pero no hay nada efectivo. Ellos tienen que servir de intermediario ante este Gobierno, en la Legislatura y en la Nación", sintetizó ofendida la referente de AMProS.

Desde la Cámara de Diputados, Hebe Casado, quien es médica y presidenta de la Comisión de Salud, relató que estuvo en comunicación con la doctora Isabel Del Pópolo, titular de AMProS, y que habían acordado que serían recibidas en la comisión y que no confirmaron su asistencia.

"Cuando decidieron no ir pensamos que ya estaban en negociaciones con el Gobierno. También estoy en contacto con representante de los residentes quienes si han planteado su problema y nos pusimos a disposición de ellos", resaltó la diputada del PRO.