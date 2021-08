Noche de furia: Javier Milei se peleó con una diputada K y atacó a TN

Javier Milei protagonizó una noche de furia en televisión y las redes sociales. El precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires se enfrentó en un intenso debate en el canal TN con la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos y la precandidata del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, con quienes tuvo varios idas y vueltas en lo que alternó extensos pasajes académicos de teoría económica con chicanas y comentarios mordaces. Incluso su enojo fue más allá y también se la agarró con la producción de la emisora televisiva, a la que acusó de dejarlo como un "violento".

El enfrentamiento en el programa A Dos Voces comenzó cuando Fernanda Vallejos tildó a Javier Milei de "neoliberal" en forma despectiva: "El neoliberalismo tuvo presencia en la Argentina, gobernó durante tres períodos y siempre nos condujo al desastre, el mismo que defiende Javier Milei, que por un lado critica a Mauricio Macri pero también dice que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia por lo que hizo Domingo Cavallo, el que nos llevó al 2001".

A modo de respuesta, el economista libertario le salió al cruce con una curiosa ecuación referida al dólar: "Si yo gano en pesos puedo comprar bananas, tomates, autos y si quiero puedo consumir dólares". En cambio, Vallejos retrucó: "El problema es que la economía argentina no genera la cantidad de dólares que un sector quiere comprar. Para que vos compres los dólares nos endeudan a todos".

Si bien el precandidato del espacio 'La libertad avanza' intentó continuar con sus argumentos, Fernanda Vallejos lo interrumpió en varias ocasiones e incluso lo calificó de "fascista" por sus ideas. Por ende, Javier Milei le recriminó tajante: "Podés ser menos irrespetuosa y dejar que yo termine mi argumento. Se menos maleducada. Acabás de decir una aberración teórica, yo se que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces claramente te ponés a embarrar la cancha".

Tanto Vallejos como Milei mostraron en ese largo debate televisivo sus profundas diferencias ideológicas. "No se puede mezclar todo en una ensalada porque la libertad de no pagar impuestos es un libertinaje. Cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos", apuntó la diputada ultra K. "El liberalismo viene de libertad. No hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay, por lo tanto el concepto neoliberal no tiene sentido. Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo", lanzó el economista.

Por su parte, Manuela Castañeira no quiso desaprovechar la oportunidad y en medio de la charla desafió a Javier Milei con fuertes declaraciones: "Los que hacen los dólares en la Argentina son los sectores del agro que se robaron toda la tierra y concentran en 6.000 grupos económicos 85 millones de hectáreas. Se fundamenta sobre mentiras". Por su parte, Milei le contestó tajante: "Estoy hablando señorita. Ya sabemos que no sabés de economía. Yo entiendo, no te hagas problema".

Aireada por el comentario y buscando una acalorada discusión, la dirigente de ultraizquierda le reprochó: "Sí, sé de una economía de la que vos no tenés idea. ¿Sabés quien aplicó tu plan económico en la Argentina? ¡Rafael Videla! Ese es tu plan económico. ¡Son unos fachos! Es fascismo puro lo que estás diciendo".

Luego del debate, Javier Milei no pudo contener su bronca con la producción de TN y los conductores de A Dos Voces, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfaro, por lo que hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter: "Al margen de la emboscada que me ha hecho TN (Larreta/Vidal/JxC) a cada entrevista donde voy pasa lo mismo. Todos criticándome a mi y defendiendo el modelo económico de la casta política. Incluidos a veces los periodistas. El futuro es liberal".

Al margen de la emboscada que me ha hecho TN (Larreta/Vidal/JxC) a cada entrevista donde voy pasa lo mismo. Todos criticándome a mi y defendiendo el modelo económico de la casta política. Incluidos a veces los periodistas. El futuro es liberal.

VLLC! pic.twitter.com/HI1TN3Ey0S — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2021

"AQUÍ el título de TN muestra lo que buscaba Larreta que me operaran. Armó una emboscada para tratar de mostrarme como un violento. Por eso TN busca ese título, al que han sacado de contexto. Larreta seguí operándome que ya se están dando cuenta todos...", denunció Milei atribuyendo una conspiración en su contra supuestamente protagonizada por el jefe de Gobierno porteño. También acompañó sus posteos con una infinidad de retuiteos de los comentario de sus seguidores, que no dudaron en criticar a Vallejos, Castañeira y el canal.

