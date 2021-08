La espera más larga de tu vida

Por Mario Vadillo / Diputado provincial

“Me inscribí unas cinco o seis veces en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) y todavía espero. He alquilado toda mi vida y cada vez me siento más estúpido, más aislado”, así me contó su historia Emilio Sabatelli, un Veterano de Malvinas de 63 años.

También Gemina Arellano, una jefa de hogar, me hizo llegar su horrible experiencia como inquilina. Le pidieron la casa que alquilaba un 17 de diciembre y en 15 días tuvo que mudarse. “Pedí mucha plata prestada. En enero era el cumpleaños de mi hija y no tuve ni para abrir una lata de picadillo. Nos pasamos un año nuevo espantoso”, me dijo. Como estas dos historias recibo decenas por día, son muchísimos los llamados que atiendo por temas relacionados a la vivienda.

Como funcionario provincial, y ser humano que soy ante todo, esta situación me golpea. También se perfectamente que el IPV es un órgano corrupto y que le genera más problemas que beneficios a los mendocinos y mendocinas. Es hora de que el IPV no exista más.

Es por eso que lo que yo propongo es crear una Agencia Provincial Inmobiliaria que realmente sirva para que más personas cumplan el sueño de la vivienda propia y se deje de generar falsas expectativas. Los inquilinos van a pagar su alquiler pero ese dinero se computará como parte de pago de la vivienda para que después pueda comprarla.

El IPV tiene las horas contadas

“Es denigrante la tomada de pelo, dejás de ser ciudadana y pasás a ser un objeto. Yo me sentí una caja vacía. En el IPV se cansaron de vueltearnos porque no calificamos ni como ricos ni como pobres. Es un padecimiento que daña muchísimo”, contó Arellano.

Mi propuesta

La Agencia Provincial Inmobiliaria tiene que encargarse de conseguir lotes, urbanizar el terreno, gestionar el proyecto económico financiero con las empresas constructoras. De esta manera inicia o un círculo virtuoso de entregar viviendas a inquilinos en contrato de alquiler/leasing inmobiliario.

Este contrato permite que el precio del alquiler se vaya computando como forma de pago por la compra de la vivienda. En un periodo de 10 años se termina el contrato y el inquilino debe entregar el monto faltante.

La diferencia en este sistema es que se permite calificar a inquilinos como compradores, dado que no requiere calificación bancaria por crédito hipotecario. Si el inquilino no paga se puede desalojar, lo que impide la rotura del círculo virtuoso.

En Mendoza, más de 100 mil familias esperan tener casa propia. El IPV solo construye 700 por año y no son destinadas a la clase media. Los sistemas de Procrear y Mendoza Activa no dan acceso a las personas con ingresos bajos o trabajadores en negro.

Apunto a la propuesta de un plan de vivienda real por tres motivos puntuales:

*los inquilinos son los mejores pagadores,

*todo mendocino y mendocina tiene derecho a una vivienda digna

*el motor del hormigón marca el ritmo del crecimiento en una provincia. La construcción impacta en más de 100 rubros de la economía local y genera una inclusión de valor en capital al sistema productivo.