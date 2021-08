Teléfono para Florencia Carignano

El cepo impuesto a través de la limitación de los cupos diarios para el reingreso al país provocó que cientos de miles de conciudadanos queden varados por el mundo. Pero los travestis peruanos que trabajan en la zona roja de Mar del Plata no parecen verse afectados por ningún tipo de política migratoria.

Nuevamente, los vecinos de las barriadas marplatenses de Don Bosco, Los Andes, y Sarmiento reclaman por una acción concreta de las autoridades que de fin al calvario social que padecen por la actividad de los travestis —en su mayoría, de nacionalidad peruana— que se dedican a la venta de droga, en particular, de cocaína al menudeo. Los reclamos chocan con la postura del bloque del Frente de Todos que pide a los vecinos una “convivencia organizada”.

El estupor mayor se debe a que, pese a que hubo detenciones por actos puntuales, a que se ven operativos esporádicos de las fuerzas de seguridad, y pese a comprobarse que, en su mayoría, quienes ejercen el comercio sexual y son clave en la venta de drogas, están en Argentina de manera ilegal, no hay acciones de deportación. Y no es sólo que estas personas no son deportadas: sostienen los vecinos que nadie explica cómo hacen para seguir ingresando al país, aún en plena pandemia.

Francisco Lobadino, vecino del barrio Los Andes es una de las voces publicas en este tema y señala: «los trans tienen más poder legal que nosotros, por eso sigue todo. Hay sectores que no quieren dar el brazo a torcer para resolver el problema. Se habló de cupo trans, de capacitar, de inclusión y eso está bien, pero no es una solución porque no podrán terminar con la prostitución. Hay gente que lo elige y lo seguirá haciendo, pero lo que no puede seguir es que la ejerzan en la puerta de nuestras casas».

Teléfono para Cariñano: urge aplicar la ley, en vez de perseguir turistas argentinos con resoluciones administrativas.