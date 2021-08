Pablo Moyano presiona al Gobierno y amenaza con una nueva protesta si Kulfas no da respuestas

Pablo Moyano y Ramón Muerza, delegado gremial de Coto supermercados, protestaron en conjunto y preparan una ofensiva contra Garbarino y el Gobierno nacional, al que apuntaron como responsable de la intervención que necesita la empresa para que esta efectúe el pago de sueldos a más de 4 mil trabajadores de logística. Según explicaron, la sede central de Garbarino, en Juncal y avenida 9 de Julio, debe regularizar el pago de sueldos y aguinaldos.

Venimos a exigir a esta cueva financiera donde funciona Garbarino que se hagan cargo de los 200 trabajadores de logística

“Lamentablemente esta empresa comenzó a decaer por el plan económico del macrismo y la pandemia. Hace seis meses que no funciona y que no paga los salarios. El centro logístico está cerrado, los locales también. Venimos a exigir a esta cueva financiera donde funciona Garbarino que se hagan cargo de los 200 trabajadores de logística [afiliados a camioneros] y de los miles de empleados de comercio”, explicó el gremialista Moyano.

El gremialista advirtió que el viernes podrían hacer paro y movilización

Si no tenemos un compromiso de pago, el viernes nos movilizamos. Fuimos esenciales, que nos paguen

Por otra parte, apuntó contra el ministro Kulfas, al que consideró un funcionario "poco conocido", dando a entender con ello que le falta presencia en los conflictos entre empresas y trabajadores. “Le pido al ministro Matías Kulfas, creo que así se llama, porque no es muy conocido, que les de tranquilidad a los trabajadores. Si no tenemos respuestas marcharemos el viernes al Ministerio de Producción. Si no tenemos un compromiso de pago, el viernes nos movilizamos. Fuimos esenciales, que nos paguen”.

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, también fue señalado por el gremialista como un funcionario debe dar respuestas al problema. “Que convoque a Garbarino. Le dieron subsidios a todos”, apuntó Moyano.

Por su parte, acompañando a Moyano, Muerza sostuvo que hay "una deuda de cuatro meses y medio. Están en la miseria los trabajadores de Garbarino. Los ministerios de Trabajo y de Producción están ausentes, les pedimos que intervengan”.