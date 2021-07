Kulfas criticó la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego

Matías Kulfas manifestó este domingo que la prohibición de la cría de salmones en Tierra del Fuego fue "una decisión equivocada" y se manifestó a favor de una producción con "especial cuidado y resguardo ambiental".



En diálogo con radio Con Vos, el Ministro de Desarrollo Productivo afirmó que la decisión de la Legislatura fueguina "es una decisión equivocada; estoy de acuerdo con una producción que tenga un especial cuidado y resguardo ambiental".



La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó esta semana por unanimidad la ley que prohíbe la cría de salmones (mediante jaulas para la cría de peces de esa especie en cautiverio) en jurisdicción provincial, y especialmente en aguas del Canal Beagle.



"Creo que se acabó hace mucho la era de pensar que hay que producir y producir, y que el ambiente pague las consecuencias, sin ninguna política al respecto", aclaró el funcionario.

Algunos piensan que hay que aumentar la producción sin preocuparse por las condiciones ambientales.



Otros creen que el cuidado ambiental está por encima de cualquier otro objetivo y que debe prohibirse cualquier actividad que implique riesgo ambiental. — Matías Kulfas (@KulfasM) July 4, 2021





Sin embargo, agregó, "entre ese vale todo y el prohibicionismo hay una amplia gama a evaluar".



"No me parece bueno prohibir una actividad. Hay que regularla, tener muchísimos controles ambientales; hay que zonificar, diferenciar las tecnologías para ver cuáles son las correctas y cuáles no; y aprender", consideró.



Y concluyó: "Más que prohibir hay que controlar, ser cuidadosos y por eso creo que la prohibición lisa y llana es un error".