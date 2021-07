Cornejo, Cobos, Juri y Verasay: la opción "ideal y sin riesgos" de Cambia Mendoza para las elecciones

El oficialismo en Mendoza tiene por delante algunos desafíos políticos complejos que se ponen a prueba en las elecciones: plebiscitar la gestión, ratificar el poder que se comenzó a construir en 2011, comenzar a pautar cimientos para la sucesión y, lo más difícil, mantener la paz interna. Ante esas complejidades, eligieron una arquitectura electoral conservadora; apostar a lo que creen seguro, sin innovación, ni riesgos. Así se refleja en la lista de candidatos para las elecciones que será presentada este sábado formalmente y que tiene como impronta las figuras repetidas, garantizando algún equilibrio.

Alfredo Cornejo y Mariana Juri serán los candidatos para el Senado nacional que buscarán reemplazar los cargos que dejan Julio Cobos y Pamela Verasay. Coincidencia: los dos senadores se cruzarán de recinto y serán los que encabezarán la lista de diputados nacionales. El enroque tiene algo de sorpresa porque se quedó afuera de la lista Claudia Najul, a quien se le vence el mandato y podría ir a un cargo provincial.

En tercer lugar de esa lista irá el presidente del Pro local, Álvaro Martínez. Esa candidatura es la que garantiza el acuerdo al que arribaron a cara de perro y sobre la hora Omar De Marchi, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. El resto de la lista se resolverá hoy. Antes, intendentes y operadores departamentales sacan punta al lápiz para morder cargos y mantener algún equilibrio de poder interno en los cargos provinciales.

Aunque no hay sorpresas en el protagonismo, sí es relevante el dato de quiénes quedaron afuera. Primero, la falta de presencia de la mano de Ernesto Sanz en los primeros lugares. Claudia Najul es de esa línea y ahora quedaría en un cargo provincial. El otro dato es la salida de Luis Petri del Congreso, al menos de los primeros lugares. Incluso la lista es "netamente urbana". Los cinco principales candidatos y candidatas vienen y militan en un territorio de pocos kilómetros: Capital, Godoy Cruz y Luján.

Cornejo y Cobos, una dupla que se conoce mucho y tiene estilos distintos.

La lista "ideal" y conservadora

Cornejo es el custodio político del poder. El plan que comenzó a cranear en 2011 y a ejecutar en 2015 tiene como objetivo garantizar "tres gobiernos radicales" en Mendoza. Aún sin que lo seduzca el cargo legislativo en sí, será cabeza de lista. El nivel de tensión nacional le subió el precio a cualquier candidatura y más para el Senado. Incluso sin pensar en los 6 años de mandato, sino en cómo servirá de escenario el Congreso y las luces de los estudios de televisión de Buenos Aires durante los próximos dos años. Aún con mandato por delante, Cornejo se sube al ring. Con una particularidad: será rival directo de Anabel Fernández Sagasti, la presidenta del PJ local y una de las preferidas de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es una pelea generacional? A medias, porque detrás de Fernández Sagasti hay viejos conocidos de Cornejo. Sí será un choque de quienes ostentan liderazgos en las principales fuerzas políticas de Mendoza.

Mariana Juri, la "favorita" de Suarez.

Mariana Juri es la garantía de la presencia de Rodolfo Suarez en la lista, la estrategia y las elecciones. La Ministra de Turismo es una de las funcionarias de mayor confianza del Gobernador hoy, como lo fue antes en la Municipalidad de Capital. Juri es una radical que estuvo lejos de Cornejo en su momento, pues es del equipo tradicional de la Municipalidad de Capital que lideraron Roberto Iglesias y Víctor Fayad, eternos rivales del actual presidente de la UCR. Rodolfo Suarez es del mismo grupo, pero fue el eslabón que unió y que permitió la llegada al poder de ese partido. La ministra candidata y elegida como legisladora, justamente, en los comicios donde la UCR se unió por conveniencia tras el auge de Cobos. Sí comparte con Cornejo la vocación ejecutiva, más que la ambición por cargos legislativos.

Suarez cumplió su deseo de "tener a todos" en las listas. Uno de ellos es Julio Cobos. El ex Gobernador es conocido como un animal de campaña. Lo creían inoxidable, pero nadie es invulnerable en política. Aún así, la apuesta conservadora de la UCR terminó pesando más y el senador nacional será candidato, otra vez, para ir a la Cámara de Diputados. En 2003 su candidatura a Gobernador sorprendió. En 2021 está cerca de empalagar. Curioso en realidad, pues en el Congreso ahora Cobos recibe elogios de propios y extraños; tiene convivencia política como pocos y ha logrado gestar proyectos importantes. ¿Es el mismo "rock star" en la calle? Cobos por primera vez en su dilatada carrera política tiene una imagen negativa más alta que la positiva.

La candidatura de Pamela Verasay sorprende. No tanto por ella, sino porque se especulaba con otro nombre. La senadora es cornejista, surgió del llamado "Grupo Ébano"; un conjunto de dirigentes jóvenes obedientes que construye poder. Muchos surgieron de Franja Morada, y crecieron en comunas oficialistas como Capital y Godoy Cruz. Como ha ocurrido con los tres senadores mendocinos, Verasay tuvo algunas participaciones relevantes, aunque tiene perfil más bajo que Cobos y Fernández Sagasti. Como el resto de su grupo, no se rebela y ahora tiene muchas chances de ser legisladora por cuatro años más. Las candidaturas de Cornejo y Cobos supone poner todo el potencial electoral en la cancha. También una pelea de egos importante, aunque en los últimos años el ex vicepresidente ha sabido resignar protagonismos personales para priorizar el resultado grupal. Cornejo y Cobos tienen una convivencia compleja. Aunque fueron socios políticos entre 2003 y 2007, no hay sinergia hoy entre los sectores que cada uno representa.

Detrás de la lista hay algunas curiosidades con repercusiones trascendentes. Una de ellas es que de rebote una dirigente del PD volverá al Congreso en diciembre. Es que si Alfredo Cornejo asume en el Senado, su lugar en la Cámara de Diputados debería ser ocupado por Silvana Francese. Si no fuera así, sería Lisando Nieri quien sigue en la lista (podría aplicarse el "cupo inverso") y así Rodolfo Suarez perdería dos ministros.