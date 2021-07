Políticos sin vergüenza: ofrecen caridad pero a cambio de una foto

Un grupo de nueve jóvenes de la provincia tomó la iniciativa de brindar ayuda a tres comedores de Mendoza. Actualmente le dan de comer a 600 niños. "Donaciones Mendoza" surge con la intención y empatía de estas personas a la hora de brindar asistencia a quienes lo están necesitando. Más allá de su voluntad, se encontraron con partidos políticos que les ofrecían brindar "una mano" pero a cambio de la foto. Como se negaron, aseguran que les pusieron objeciones para entregar las donaciones.

El grupo "Donaciones Mendoza" nació en el mes de abril del 2020 en pleno inicio de la pandemia. En ese momento, nueve jóvenes que no se conocían entre sí empezaron a conformar una red para brindar ayuda y colaborar con algunos comedores de la provincia. Ahora, comprende a 60 personas que participan y colaboran activamente.

Actualmente trabajan con el "Comedor de Ana" en Colonia Segovia del departamento de Guaymallén. Y en Las Heras colaboran con el "Comedor Niños Felices" y "La Yayita".

Comedor

MDZ Radio dialogó con Emiliano Rico, vocero del grupo, que relató la situación que se vive dentro de los comedores y además contó las complicaciones que tuvieron en los departamentos después de se acercaron partidos políticos para aprovecharse de la situación.

"Comenzamos con comidas comunitarias y después nos dimos cuenta que no tienen nada, ropa, materiales de construcción, medicina. Logramos que tuvieran consulta médica con médicos privados que regalaban sus consultas. La gente piensa que solo falta comida y las carencias son enormes", explicó Emiliano.

Además, se mostró sorprendido y enojado con la dirigencia política de algunos municipios que se pusieron en contacto con ellos con intensiones de brindar ayuda y que todo terminó en un aprovechamiento político. "Nos daban ayuda a cambio de fotos", destacó Emiliano.

"Es decepcionante ver como los políticos nos hablaban y nos decían que estábamos haciendo un buen trabajo y de repente nos preguntaban si nos podían poner en su nómina política y que fuéramos con remeras de la municipalidad o del partido político", explicó Rico, en el programa "Sonría, lo estamos filmando".

"La gente está pasando hambre, están marginados del sistema laboral, nadie se hace responsables de ellos".

La historia no termina ahí, porque después de que este grupo les decía "no" a la politización de la ayuda, las donaciones tampoco llegaban, "Nos empezaron a poner trabas para poder acercarnos a los comedores y la comida dejó de llegar. Hubo días que la gente no comía", sentenciaron desde la agrupación "Donaciones Mendoza".

Todas aquellas personas que deseen colaborar con ayuda deben contactarse con el grupo "Donaciones Mendoza" a través de las redes sociales.