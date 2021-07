Fuerte crítica de Florencio Randazzo a Horacio Rodríguez Larreta por no sacar los piquetes

El precandidato a diputado nacional Florencio Randazzo cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por permitir que hayan múltiples piquetes de forma continua en la Ciudad de Buenos Aires: "Hay que sacarlos", advirtió.

En declaraciones al programa La Rosca, del canal TN, Randazzo insistió en la necesidad de que los argentinos modifiquen el rumbo del país eligiendo otra propuesta política por fuera del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cuyas gestiones han sido "pésimas". "Esta elección define un rumbo: o volvemos al fracaso del macrismo o ratificamos al gobierno de Alberto Fernández. Ambas opciones me parecen un error", sintetizó.

Para el exministro de Transporte, el crecimiento sostenido de la Argentina solo puede lograrse si se consiguen dos ejes fundamentales: "Primero, el Estado tiene que tener prioridades; no se trata de medirlo por sus dimensiones o su cantidad de empleados, sino que preste servicios públicos de calidad. Y segundo, hay que garantizar la generación de trabajo, que es la única forma de salir de la pobreza".

En ese marco, Randazzo hizo foco en los subsidios: "Esto va mucho más allá de un plan (social). Hemos condenado a millones de personas a la pobreza en los últimos veinte años. ¿Qué pasa si esos recursos los destinamos a las pequeñas y medianas empresas para abonar parte del salario de los empleados? Hay que irle sacando presión al sector productivo".

"Para salir de esa situación hay que tener un liderazgo fuerte, animarse a tomar decisiones y decirlas públicamente. Basta de debatir el pasado y de fomentar la polarización perversa", aseguró.

También cuestionó la proliferación de cortes en las calles como forma de protesta, y echó parte de esa culpa a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por no intervenir en esas manifestaciones. En ese sentido, sostuvo que si tuviera el Gobierno en sus manos "los saco con la policía". "No hay país en el mundo que funcione con la nomia que tiene la Argentina. Hay que recuperar la racionalidad y la empatía", indicó.

Por otro lado, Randazzo desmintió haberse reunido en las últimas semanas con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y además expresó su desilusión con el actual Gobierno nacional: "Tuve las mismas expectativas que el 52% de ciudadanos que los votaron, que creyeron que iban a terminar con una etapa que había agudizado los problemas en el gobierno de Macri y con la grieta maldita que tanto daño nos hace".

Asimismo, rechazó el apoyo del Gobierno a la dictadura cubana: "Con las violaciones a los derechos humanos no se puede tener doble vara. No puede ser que tengamos una vara para evaluar lo de Cuba y otra para evaluar lo que pasa en Chile o Colombia. La posición internacional de la Argentina es equivocada. Tiene que tener una política pragmática y no ideológica".