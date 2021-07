Crisis, miseria y colapso: las causas de la explosión social en Cuba

Las protestas masivas en Cuba fueron consecuencia de una larga presión ejercida por el régimen comunista sobre la mayoría de la población, que se acentuó en los últimos meses con la severa crisis económica que disparó la suba de precios, el aumento de la pobreza y la escasez de alimentos y medicamentos.

Un informe del programa PPT Box, del canal El Trece, mostró una serie de testimonios directos en los que se reflejan las enormes dificultades para sobrevivir en Cuba y cómo las manifestaciones y la consecuente represión del gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel rompieron los esquemas y llevaron a miles de personas por las calles de la isla reclamando mayor libertad y mejores condiciones de vida.

"El PBI de Cuba cayó 11%, la inflación está entre el 500 y 900% anual, hay brotes de sarna, en los hospitales faltan aspirinas, hay continuos cortes de electricidad y los alimentos escasean como nunca antes", detalló la voz en off del conductor Jorge Lanata.

Pese a las dificultades parala comunicación desde que el régimen cortó el acceso a internet debido a las protestas, el equipo de Lanata consiguió algunas entrevistas por videoconferencia con periodistas, influencers y ciudadanos comunes en los que se muestra por qué explotó la isla caribeña.

El informe de PPT Box revive a través de testimonios la brutalidad del régimen comunista cubano.

Uno de esos testimonios es el de Yotuel Romero, el cantautor cubano que se hizo mundialmente conocido por su canción 'Patria y vida', que se convirtió en uno de los lemas de la disidencia cubana. "No solamente es cambiar la muerte por la vida, sino quitar esa ‘o’ excluyente y egocéntrica y poner una ‘y’ inclusiva donde suma", relató el artista desde su exilio en Miami.

Dina Stars, una youtuber que fue detenida mientras daba una entrevista por filmar las protestas callejeras, brindó declaraciones en las que comentó los duros momentos que vivió al estar encerrada en una comisaría: "No me imaginé que me fueran a detener, yo pensé que querían alertarme. No me maltrataron, pero es muy grande la presión psicológica. Ahora estoy presa en mi domicilio por instigación a delinquir".

Además de estos testimonios que expresan la brutalidad de la represión, el informe de PPT Box deja al descubierto la profunda crisis que sufre Cuba producto de la mala gestión económica, el impacto de la pandemia de coronavirus y la caída del turismo. Lo más preocupante es la odisea por conseguir alimentos y medicamentos, con graves faltantes de pan, arroz, carnes, huevos y remedios.

Según el informe televisivo, los precios en la isla se han hasta cuadriplicado en los últimos meses, mientras que el salario de un trabajador cubano promedio apenas llega a los 80 dólares mensuales.

"Solo hay productos en los comercios en dólares, cuando la mayoría gana en pesos cubanos. Por ejemplo, un detergente cuesta 5 dólares, mientras que un jabón para lavar ropa sale 16 dólares", sintetizó una ciudadana cubana que mostró las dificultades de las personas para abastecerse y poder sobrevivir.

Mirá el informe completo a continuación: