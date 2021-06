Maximiliano Guerra sacó a bailar a Alberto Fernández: "Me da..."

Maximiliano Guerra dejó los escenarios y empezó a militar en las filas del PRO. Entrevistado por el canal de noticias TN, el bailarín arremetió contra el presidente Alberto Fernández y aseguró que en el fondo "debe ser una mala persona". "A veces me da pena, porque quizás él intentó hacer algo que no podía, que no lo iban a dejar", subrayó el artista.

Guerra ha decidido meterse en el barro de la política acompañando a la presidenta del PRO Patricia Bullrich. En ese contexto, salió a cuestionar al jefe del Ejecutivo nacional y dijo que se lo ve "muy devaluado y fuera de la calle". "Como extraviado", define.

Claramente, el artista se ubica en las filas del antikirchnerismo y aseguró que Cristina Kirchner es "lo peor que le pasó a Argentina".

Las tensiones entre el bailarín y el kirchnerismo vienen de larga data y aseguró que entre 2012 y 2014 fue perseguido por el gobierno a través de AFIP. "El kirchnerismo tiene esta forma de actuar, generalmente", manifestó.

Por ejemplo, sostuvo que hay artistas que tienen miedo de expresarse en contra del kirchnerismo por temor a las represalias. "Tienen miedo de perder el trabajo. El kirchnerismo siempre se manejó con muchas cajas", sostuvo.

Por último, defendió al macrismo y aseguró que es necesario "tener otra chance" para continuar el camino que comenzó la presidencia de Mauricio Macri. "Un camino republicano de libertad y democracia", sostuvo.