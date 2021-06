José López, el hombre de los bolsos con dinero, recibió una mala noticia

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó el monto de 85 millones de pesos fijados como fianza para conceder la excarcelación del exsecretario de Obras Públicas José López, condenado a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito en la denominada causa de los bolsos, informaron hoy fuentes judiciales.



No obstante, los jueces Adrián Federico Grünberg (que votó en disidencia), José Antonio Michelini y Ricardo Ángel Basílico resolvieron que la caución real que le fijaron sea reemplazada por una de carácter personal.



El pasado 13 de abril, el TOF 1 fijó esa suma como fianza para López y señaló que, de hacerse efectiva la medida, el exfuncionario deberá "permanecer bajo la exclusiva custodia y protección del Programa de Protección a Testigos e Imputados" al que se encuentra sujeto.



Los jueces del Tribunal le impusieron a López la prohibición de salir del país y dispusieron que, efectivizada la medida, el exfuncionario deberá "residir en el domicilio que fije al momento de su soltura" y "procurar adoptar oficio, arte, industria o profesión si no tuviere medios propios de subsistencia".



Pamela Bisserier, defensora pública oficial que representa a López, realizó una presentación en la que individualizó los bienes que el exfuncionario pretendía destinar a la caución real impuesta y reiteró el pedido de sustitución por un recurso similar de carácter "juratorio"



En una resolución se consignó que el fiscal del juicio en el cual resultó condenado López, Miguel Ángel Osorio, entendió que no correspondía sustituir la caución real por una juratoria, y rechazó el pedido de la defensa.



El Tribunal volvió a confirmar el monto de la caución real y rechazó reemplazarla por una juratoria, algo que resultó ratificado por un fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.



"No obstante, la ampliación y actualización de la información patrimonial de José Francisco López -en concreto respecto de los datos de las medidas cautelares que pesan sobre sus bienes y que fueron dictadas en las otras causas que registra el nombrado en pleno trámite-, nos obliga a revisar únicamente la modalidad de la caución impuesta", indicó el fallo del TOF 1.



Y en ese sentido, los magistrados Michelini y Basílico sostuvieron que "corresponde sustituirse la caución real por una de carácter personal, debiendo mantenerse la suma dineraria fijada en su oportunidad".



En el fallo se subrayó que "la caución personal no sólo puede ser satisfecha con la propuesta de uno o varios fiadores que se encuentren en condiciones de hacerle frente, de modo solidario, al monto ya señalado".



"La caución personal también podría ser cubierta -siguieron- con un seguro de caución que abarque la suma de dinero ya fijada y en la que una aseguradora asuma el papel de fiadores", remarcaron los magistrados en este fallo.



López, condenado a siete años y seis meses de prisión, permanece detenido desde la madrugada del 16 de junio de 2016, cuando fue sorprendido en la puerta de un convento en momentos en que intentaba esconder bolsos con 9 millones de dólares, por lo que a la fecha ya alcanzó el cumplimento de las dos terceras partes de la pena que se necesita para acceder a la libertad condicional.



El exfuncionario está procesado en la llamada causa "Cuadernos", donde declaró como arrepentido, pero en este caso fue excarcelado.