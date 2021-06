El Gobierno llegó a un acuerdo con Sinopharm para adquirir 24 millones de vacunas

Carla Vizzotti anunció este viernes por la tarde que se llegó a un acuerdo con la empresa Sinopharm para adquirir 24 millones de dosis y que habrá nuevos vuelos a Rusia para traer componentes 1 y 2 de Sputnik V.



Así lo adelantó la ministra durante una conferencia de prensa en el Centro Logístico de Benavídez, donde se reciben y controlan 1.181.500 vacunas de Astrazeneca, que arribaron hoy desde Estados Unidos, cargamento con el que Argentina suma 25 millones de dosis para continuar el Plan Estratégico de Vacunación covid-19.

“Cuando sepamos la cantidad de dosis que lleguen lo vamos a informar. Lo que sabemos es que están en la etapa final del control de calidad. Estamos esperando un número relevante de dosis como para poder bajar esa tensión que están con este periodo de los tres meses de intervalo recomendado", explicó.

Y agregó: "Hay que explicar una vez más que si se prolonga una o dos semanas esta situación, que no es la ideal, no se pierde la inmunidad o cuando reciben la vacuna no es que no se genera el beneficio de la segunda dosis".

Con respecto a la combinación de vacunas, dijo: “El mundo está evaluando la posibilidad de intercambiar plataformas. Los intervalos se están estudiando, se sigue generando evidencia para ver cuál es el que genera más beneficios entre las dosis".