Alfredo Cornejo se burló de Santiago Cafiero y se peleó con Agustín Rossi

Alfredo Cornejo mantuvo un tenso cruce en televisión con Agustín Rossi debido a sus diferencias respecto a la gestión sanitaria y económica del Gobierno nacional en el contexto de la pandemia de coronavirus, y por la herencia del la administración anterior de Cambiemos, con el diputado mendocino acusando al Frente de Todos de "falsear datos" y el ministro de Defensa reclamando una "autocrítica" a la oposición.

La discusión ocurrió en el programa A dos Voces, del canal TN, y comenzó con Cornejo tirando el primer dardo cuando hizo alusión a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había estado minutos antes en la misma pantalla: "No sé quién le dijo que era veneno la vacuna. Muchos de nosotros somos pro vacunas. Parece un experto en vacunas y me parece que no se asesora adecuadamente.

"Santiago Cafiero exagera y habla como si Alberto Fernández fuera (Winston) Churchill que le da clases a todo el mundo de cómo había que enfrentar la pandemia. Seamos un poco más humildes”, añadió el titular de la UCR haciendo una socarrona comparación con el primer ministro británico.

A su vez, Cornejo aseguró que "la estrategia con la pandemia ha sido mala" y apuntó directamente contra Fernández: "El Presidente habla mucho, es muy verborrágico, comete muchísimos errores y no resiste el archivo. En su momento dijo que prefiere un 10 por ciento más de pobres que 100 mil muertos. Estamos superando los 90 mil muertos y llevamos más del 10 por ciento más de pobres”.

En tanto, al ser consultado sobre las internas en Juntos por el Cambio, el legislador mendocino indicó que "el Frente de Todos tiene infinitamente mayores diferencias de concepción y convicciones que Juntos por el Cambio, donde tenemos un núcleo duro de coincidencias que cumplimos, con nuestros errores".

Al momento de responderle a Cornejo, Rossi en principio aseveró que "la Argentina necesita que Cambiemos (antiguo nombre de Juntos por el Cambio) haga una autocrítica, porque los que hoy son opositores gobernaron el país hasta hace un año y medio y lo chocaron".

"Le dieron un auto que lo ganaron en una elección, lo chocaron y ahora crearon una academia de conductores", ironizó.

Según Rossi, "en 2019, la gente prefirió a Alberto y a Cristina porque decidió que Cambiemos no pudo resolver los problemas de los argentinos", por lo que a su criterio "Cambiemos tiene que explicarle a la Argentina por qué fracasaron en cuatro años, con (Mauricio) Macri siendo el primer presidente que intenta su reelección y ni siquiera llegó a la segunda vuelta".

La respuesta de Cornejo no se hizo esperar: "Entiendo que Agustín haga mucho énfasis en los cuatro años de Macri, pero Cristina gobernó los ocho anteriores y si estas elecciones son sobre futuro y no del pasado, tampoco es de Cristina y Alberto, que son el pasado”.

"Hablemos con cifras concretas. La Argentina no crece desde 2010, durante el primer gobierno de Cristina, con recesión técnica y el mismo producto bruto que el de 2019. Y se celebra que hemos crecido el 2,5 por ciento en el primer trimestre, cuando casi todos los países vecinos están creciendo más que la Argentina", argumentó.