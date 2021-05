Avanza un trámite clave en el Gobierno para capitalizar Impsa

El pedido de Impsa para que se autorice el ingreso del Estado nacional al paquete accionario de la empresa mendocina, un aspecto clave para garantizar su proceso de capitalización en el cual también participa el Gobierno de Mendoza, comenzó a tomar forma en el Comité Asesor del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), el cual inició este martes el proceso de evaluación y análisis de la solicitud, como paso previo al dictamen final.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Impsa presentó a través del sistema de Trámite A Distancia (TAD) toda la documentación necesaria ante el Fondep para que el Estado Nacional pueda capitalizar la compañía.

En la última asamblea de Impsa que se realizó el 16 de marzo pasado, la totalidad de los accionistas votaron a favor de la emisión de nuevas acciones Clase C y, a su vez, decidieron en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir dichas acciones, con el objetivo de permitir que se ofrezca la suscripción total al Gobierno nacional y su par mendocino.

La solicitud enviada por Impsa al Estado Nacional está siendo evaluada por el Comité Asesor, que ya solicitó informes a la Secretaría de Industria, Gestión Comercial y Economía del Conocimiento; a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores; al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y al Tribunal de Tasaciones de la Nación, informó la agencia de noticias Télam.

Una vez concluido la evaluación, el Comité Asesor del Fondep emitirá un dictamen final respecto de la solicitud de Impsa para que el Estado Nacional la capitalice, anticipó la cartera nacional.

El ministerio de Desarrollo Productivo ya viene asistiendo a Impsa desde diciembre, cuando aprobó su ingreso al “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (Paeerp), a través del cual pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa.

Este pedido de capitalización, tanto de la provincia como de Nación, forma parte del Plan de Recomposición de Estructura de Capital de la empresa, que tras completar la reestructuración de su deuda con gran apoyo de los acreedores, ahora apunta la emisión de nuevas acciones destinadas a recomponer su capital de trabajo para el desarrollo de nuevos proyectos.

En abril, la Legislatura mendocina convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo provincial con el cual se autorizó a Mendoza a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa. De todos modos, dicha autorización quedó condicionada a la efectiva participación del Estado nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas Acciones Clase C de la empresa, que comenzó a ser analizada en el Fondep.