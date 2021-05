Memorandum con Irán: Cristina Kirchner pidió su sobreseimiento

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de un escrito presentado por su defensa ante el Tribunal Oral Federal 8, pidió la nulidad de la causa Memorandum con Irán y solicitó que se declare la invalidez de algunos actos procesales

En la presentación además solicitó “que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afecta su buen nombre y honor.

También requerimos expresamente que tal mención alcance al Sr. Héctor Timerman, quien fuera sobreseído en este proceso por extinción de la acción penal”.

Para ampliar los argumentos de su planteo, la vicepresidenta requirió que la Cámara de Casación que deberá resolver sobre su pedido, luego de que las partes constituidas tomen la debida intervención en el incidente de nulidad y evacúen las vistas respectivas, “solicitamos que se fije una audiencia a fin de que todos los argumentos expuestos puedan ser debidamente oralizados, se reciba la prueba admitida y se permita alegar sobre su mérito.”

En ese marco pidió que se habilite la publicidad de la misma. "Dada la trascendencia que reviste el presente proceso, tal audiencia deberá ser llevada a cabo de manera pública, autorizándose a los medios de comunicación que así lo requieran a su transmisión en vivo", indicó Cristina Fernández Kirchner.

Habla de lawfare durante el macrismo

La vicepresidenta no escatimó en críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el poder Judicial y puso en tela de juicio la actuación que han desarrollado los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal. Según manifestó en el escrito, “importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados, así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas.”

Allí mencionó una entrevista al ex presidente Mauricio Macri y una conferencia explicitó que el ex mandatario dijo: “Se ha dado un gran paso. Y han tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque tuvieron mucha presión, de la compañera de sala (por Figueroa), de otros jueces de Casación, y de mucha gente alrededor, sobre todo de Justicia Legítima, intentando que esto no suceda...Todos sabíamos que la causa se había cerrado en forma arbitraria, que el juez Rafecas inició un proceso inédito, en tiempo récord, que levantó un montón de sospechas...”.

Asimismo se refirió a una conferencia de prensa en la que volvió sobre el tema y sostuvo: “En el tema de Nisman, es muy positivo este compromiso con la búsqueda de la verdad, que se estén reabriendo las causas, que estén reimpulsándose las causas, que nos acerquen a saber cuál es la verdad, acerca de la denuncia y acerca de la muerte del fiscal Nisman. Así que me parece que estamos en el camino correcto.”

Para la vicepresidenta, “la causa del Memorandum es, sin lugar a dudas, una de las más escandalosas que registra los anales de nuestra jurisprudencia. En el marco de este proceso, como fue explicado, los jueces Hornos y Borinsky tomaron una participación decisiva, sin la cual la causa jamás habría llegado a la instancia del juicio oral.”

El planteo de nulidad específicamente, “tiene que ver con la falta de independencia e imparcialidad con la que los magistrados antes referidos se desempeñaron en esta causa. Tal inválida conducta determina la nulidad de las decisiones adoptadas por dichos magistrados, así como también la de todos los actos procesales que guardan conexión con aquellos resolutorios”. Indicó en el escrito.

En ese sentido manifestó que el “hecho dirimente -no el único-, que acredita la gravísima violación a los deberes de independencia e imparcialidad en que incurrieron los magistrados tiene como núcleo los encuentros, ahora públicos, que en secreto mantuvieran Hornos y Borinsky con el expresidente de la Nación, los cuales se llevaban a cabo mientras los jueces cumplían sus funciones jurisdiccionales en la causa del 'Memorándum' y también en casi todos los procesos que tenían que ver con la situación judicial de nuestra representada”.

Para finalizar la presentación aseguró la defensa de la vicepresidenta que "como consecuencia de las nulidades impetradas, solo conservaría validez la resolución del juez de primera instancia, luego ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, que desestimó la denuncia del fiscal Nisman por inexistencia manifiesta de delito“ y pidió el sobreseimiento.