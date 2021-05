Suarez, por el camino de Cobos y un nuevo espacio con Frigerio como eje

¿Suarez vice de Rodríguez Larreta?

Sabido es que Horacio Rodríguez Larreta está diseñando su carrera presidencial. En Buenos Aires, algunas consultoras ya están especulando acerca de quién podría ser su eventual compañero de fórmula y se arrojan sobre la mesa varios nombres. Uno de ellos es el de María Eugenia Vidal, candidata que incluso mencionó Julio Cobos en estas últimas horas para ese puesto. Se lo mide a Gerardo Morales, el gobernador radical de Jujuy, y hay hasta quienes estudian la potencialidad de Juan Manuel Schiaretti, el gobernador peronista de Córdoba.



Pero otros aspirantes también son medidos para acompañar al Jefe de Gobierno porteño y entre ellos figura Rodolfo Suarez. En realidad, nunca han conversado del tema el gobernador mendocino y el referente del PRO a nivel nacional. La última vez que hablaron fue hace semanas y el tema de conversación se redujo a la crítica situación de la pandemia y, en particular, a la decisión de mantener la presencialidad en las escuelas, medida que los mantiene a ambos enfrentados con el presidente Alberto Fernández.





Ahora bien: la especulación puede resultar válida. Suarez es uno de los gobernadores del país mejor evaluados entre sus pares y además puede sostener el peso de la “marca Mendoza” que, entre los votantes antikirchneristas, resulta todo un valor a nivel país.



El asunto a desentrañar a futuro y, como también es una posibilidad, es si Alfredo Cornejo decide lanzarse también a la carrera por la presidencia. Esa posible candidatura del mandatario mendocino, podría quedar anulada.



Algo tiene Suarez, sin embargo, a favor de que el rumor corra. Si su figura política se mantiene expectante y además a nivel nacional, logrará mantener el juego de la gobernabilidad en la provincia que, como todos saben, todo gobernador mendocino empieza a poner en riesgo después de las elecciones de medio término.

"Saben de lasagna pero de cultura no tienen idea"

La decisión de abrir locales gastronómicos en distintos centros culturales de la provincia generó rispideces y no solo con artistas. Desde el peronismo cuestionan la política cultural del gobierno de Rodolfo Suarez y afirman que el de Cultura es un Ministerio sin gabinete."Esta gente lleva un año y medio desde que asumió y no han nombrado directores en el Museo Fader, Mansión Stoppel, o el ECA. Tampoco a nadie en Archivo Histórico, ni en el Memorial de la Bandera, ni en la Biblioteca San Martín, ni en Ediciones Culturales, ni en el Fondo Provincial de la Cultura", critica desde afuera de la política un referente del peronismo.

"Podrán saber muchísimo de lasagna cuatro quesos, pero de cultura ni idea", agrega con malestar por el estado de abandono en el que entienden han caído -entre otros- algunos espacios culturales que nacieron durante gobiernos peronistas.

Los ex gansos y un posible "manager" nacional: Rogelio Frigerio

Un sector de los ex demócratas comenzó a moverse esta semana. Se trata de los que trabajan en la gestión de Rodolfo Suarez o estuvieron en la de Alfredo Cornejo. Este grupo formó en Mendoza el Partido Demócrata Progresista (PDP) y la novedad es que sus integrantes empiezan a acercarse a una figura nacional de Cambiemos: el ex ministro de Interior Rogelio Frigerio. Con Frigerio como posible "manager", quien por estos días está relanzando el viejo MID, los ex gansos hicieron un zoom que incluyó a radicales como Ulpiano Suarez y Martín Kerchner. La excusa fue la conformación de la Mesa Productiva Mendoza, a través de la cual se intentarán vincular a los emprendedores con los actores políticos. En el zoom expusieron, por el PDP, la diputada Josefina Canale y el subsecretario de salud Oscar Sagas.

El espacio además estará coordinado por el empresario metalmecánico Julio Totero y apuesta a sumar al bodeguero Rodolfo Vargas Arizu (hoy referente en Mendoza de Ricardo López Murphy) y el dirigente agrícola Carlos Ianizzotto.

No todas las escuelas vuelven a clases presenciales

Los padres de los alumnos que asisten a los colegios de la UNCuyo tenían alguna remota esperanza de que volvieran las clases presenciales cuando se levantara el confinamiento el lunes. Pero no: este fin de semana se confirmó desde la casa de alto estudios que seguirán con el sistema de clases virtuales. Si bien no hubo comunicación oficial, desde la institución informaron que se mantendrá la modalidad de "clases virtuales y sincrónicas", que ha sido el modo en que funcionaron a lo largo de mayo, hasta que haya un nuevo decreto nacional. Esta medida abarca a los 6 colegios secundarios a cargo de la UNCuyo, a los que asisten cerca de 6.000 chicos. Para los docentes, a pesar de que no han habido clases presenciales desde hace mucho, se está por abrir un registro de vacunación contra el coronavirus.

Un picadito frente al control policial

Una de las postales de la última semana fueron los controles policiales en las rutas mendocinas. Sin embargo, el lunes a las 17.30 se vivió una escena bastante particular. A pocos metros de uno de los puestos de la policía, sobre la Avenida las Tipas, de Godoy Cruz, decenas de personas disputaban un parejo partido de fútbol en las históricas canchas del corredor del Oeste. A cincuenta metros del picado, los conos policiales y los uniformados pidiendo documentos a los automovilistas...

El cumpleaños de la hija del intendente

No hay dudas de que a la dirigencia política los hijos suelen traerles problemas. Hace unos días, decenas de jóvenes de Tunuyán recibieron una invitación de cumpleaños. A pesar de las restricciones vigentes, la prohibición de las reuniones sociales y el toque de queda sanitario, la hija del intendente Martín Aveiro habría festejado con sus amigos su natalicio. Ese es el comentario de todos en el Valle de Uco.