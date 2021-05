El controvertido abogado de Cristina Kirchner también representará a Alberto

Gregorio Dalbón representará a Alberto Fernández en la demanda civil que el presidente presentará contra la titular del PRO Patricia Bullrich. En concreto, la denuncia por "difamación y delitos contra el honor" luego de que la exministra de Seguridad deslizara que el gobierno había intentado pedir coimas al laboratorio Pfizer para que se utilice su vacuna contra covid en Argentina.

Dalbón es conocido por ser abogado de Cristina Kirchner y este martes aseguró que "el día lunes, cuando terminen las restricciones" se presentará en la justicia y que "no habrá mediaciones ni acuerdos posteriores" entre las partes.

"Nosotros hablamos -con Alberto Fernández- y planteamos que esto tiene que ver con el daño civil, el daño al honor, no a lo penal", subrayó en declaraciones radiales. "No podemos tolerar que se haga política mediante la difamación constante contra personas que no lo merecen y que están dando todo de sÍ en un momento como es la pandemia", aseguró el letrado en declaraciones a Radio Del Plata en alusión a los dichos de Bullrich acusando a Ginés González García de pedir sobornos para la compra de vacunas de Pfizer.

"Cuando hay un daño debe haber una reparación, y la deberá establecer un juez, porque no habrá ningún acuerdo ni mediación, el Presidente me instruyó para que vayamos a juicio habida cuenta de que las declaraciones de Patricia Bullrich son falsas y arteras, para desprestigiar a la política en general y en particular de un Gobierno", subrayó Dalbón.

Al mismo tiempo Dalbón precisó que "además del juicio civil personal que hará el Presidente contra Bullrich se debe considerar quienes son Patricia Bullrich y Alberto Fernández" donde se ve una "institucionalidad agravada, porque uno es nuestro Presidente; y la otra, es la referente del partido más grande de la oposición".