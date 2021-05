Alberto Fernández defendió la "estrategia del martillazo" y se quejó: "Siento que no fui escuchado y advertí"

Luego del inicio del confinamiento estricto, el presidente Alberto Fernández habló anoche y defendió la medida. Alberto Fernández afirmó que "no puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia" de coronavirus, en función de cada una de las jurisdicciones federales que tiene el país, y aseguró haber advertido lo que podía pasar ante una segunda ola de contagios pero lamentó que algunas autoridades provinciales no lo hayan escuchado.

"Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el covid no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual", sostuvo Fernández en declaraciones al canal CNN en Español.



En ese sentido, el jefe de Estado indicó que analizó la experiencia europea en cuanto al manejo de la pandemia y recordó lo que le dijo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien le señaló que cuando "al virus se le da un metro de distancia no se lo alcanza más". En relación a la ley que se discute en el Congreso para darle al gobierno herramientas para administrar la situación sanitaria, Fernández aseguró que no le pide "superpoderes" al parlamento, ya que la iniciativa que se envió "se los restringe".



"Hasta en eso la oposición miente y se equivoca. Es tiempo que estemos unidos y no hagamos política con la pandemia y tengamos un mismo criterio", subrayó.

Martillazo

Fernández habló también del fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente observó que la sentencia mencionó que el Gobierno planteó "conjeturas" cuando sostuvo que las clases generan un aumento de los contagios. "Dijeron que lo nuestro fue conjetural. Pero consultamos a científicos antes de emitir un DNU que prohibía las clases presenciales en el AMBA. ¿A cuantos científicos consultaron los ministros de la Corte antes de producir ese fallo", cuestionó el presidente.

En relación al tema de habilitar el turismo interno durante la Semana Santa, Fernández aseguró haber desaconsejado las aperturas en esos días y lamentó que los mandatarios provinciales o municipales no lo hayan seguido. "Entiendo lo importante que puede ser el turismo para Bariloche, Jujuy, o MIsiones. Dijimos que eso no era bueno (abrir la circulación a turistas). Tomé medidas estrictas para inducir a a que me siguieran. Si no lo hacen, no tengo solución", sostuvo.



El presidente afirmó que en estos nueve días de restricciones se aplicará "la estrategia del martillazo", que le permitirá al Gobierno "barajar y dar de nuevo" para ganar tiempo con los sistemas de salud y cortar los contagios. "Si todos cumplimos y respetamos las reglas, es posible que lo logremos, está previsto que sea así. Lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece, la gente padece lo que dejaron en el 2019 y ahora se le sumó la pandemia", remarcó.