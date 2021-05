¿Confinamiento por más de 9 días?: la respuesta de Santiago Cafiero

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la imposición en todo el país de un nuevo periodo de confinamiento estricto para los próximos nueve días, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, explicó que el decreto que se firmará mañana fijará “parámetros objetivos” con el fin de no generar “ninguna mirada distinta” que genere “arbitrariedades”, y aseguró que el cierre total de actividades no esenciales será únicamente hasta el 31 de mayo.

En declaraciones al canal TN, Cafiero señaló que las nuevas medidas serán oficializadas en un decreto de necesidad y urgencia que se publicará mañana en el Boletín Oficial, el cual será muy similar al que continúa en vigencia hasta hoy a la medianoche dado que fungirá como “un marco normativo que fija parámetros objetivos para los departamentos y/o ciudades según su situación epidemiológica”.

Por ende, añadió el funcionario, dicho esquema normativo permitirá “que no exista ninguna mirada distinta que se vincule con arbitrariedades”, en alusión a los conflictos anteriores que el Gobierno nacional tuvo con otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, por las diferentes interpretaciones de las medidas restrictivas que llevó, por ejemplo, a la discusión sobre las clases presenciales, que terminó resolviendo en parte la Corte Suprema de Justicia.

Al ser consultado sobre si existe la posibilidad que el confinamiento se prorrogue más allá del 31 de mayo, Cafiero trató de ser enfático: “Va a estar establecido de este modo, con fechas específicas, extendiéndose el DNU vigente con los diferentes parámetros, y solamente por nueve días se toman estas medidas más restrictivas en todos los departamentos de la Argentina donde haya alto riesgo epidemiológico, que lamentablemente son en casi todas las provincias”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó el nivel de acuerdos alcanzado con todos los mandatarios provinciales, incluyendo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien Fernández se enfrentó muy fuerte hasta hace pocos días: “El Presidente siempre busca un consenso político y antes trata de ver cómo están las provincias a la hora de tomar decisiones, porque adherir medidas que después no se controlan, no resuelve nada. En muchas provincias y la Ciudad de Buenos Aires ha pasado que se han tomado medidas que después no se controlan, por lo que necesitamos que haya controles concretos”.

“Los casos son inobjetables, la segunda ola nos está golpeando muy duro. Acá no hay espacio para hacer política con la pandemia, el único espacio que le queda a la dirigencia política es saber qué hizo para salvar vidas”, aseveró.