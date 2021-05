El durísimo cruce de José Luis Ramón y Fernándo Iglesias que casi pasa a mayores

En una sesión de alto voltaje la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales le dio dictamen favorable al proyecto que apunta a modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Durante el debate, el discurso de José Luis Ramón fue interrumpido por legisladores de Juntos por el Cambio y la tensión fue en aumento al punto de que Ramón amenazó con pedir que sacaran de la sala a un legislador. Más tarde, el presidente de la Comisión Rodolfo Tailhade le pidió al diputado Fernando Iglesias que se calle la boca.

Desde un primer momento José Luis Ramón aprovechó la oportunidad para defenderse de los ataques públicos que recibió contra su persona por parte de legisladores de Juntos por el Cambio o la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

"No le doy la interrupción diputado Negri (Mario). Cuando usted me amenaza públicamente y dice que mi bloque ha cambalachado el voto por un cargo, le digo que quien está acá está muy lejos de hacer un cambio por una cosa menor. Porque la idea política de mi espacio es gobernar nuestra provincia. Lo escuchaba y lo veía al diputado Enríquez (Jorge Ricardo) -y no le voy a dar la interrupción- cuando en un medio de mi provincia decía que yo era traidor a la patria ¿Por estudiar un tema? ¿Por ver modificaciones en un proyecto para mejorar la calidad de vida de millones de personas?", retrucó Ramón ante las críticas remarcando el objetivo de su propuesta para crear con esta reforma una procuraduría especializada en derechos de Usuarios y Consumidores.

Pero la situación no cesó allí y el diputado Ramón advirtió sobre comentarios hostiles del diputado Fernando Iglesias. "Quiero hacer una advertencia señor presidente. Hay un colega que tengo acá al lado que esta por cometer un error bastante grave. Y si continúa en esta situación le voy a pedir que sea sacado de la sala para que pueda continuar con mi discurso", manifestó Ramón durante el uso de la palabra.

"Lo mío no es un cambio de figuritas como dijo un diputado. Los dichos de la exdiputada Alonso (Laura) fueron publicados en varios medios de comunicación. ¿Cuál es la idea? El apriete. Para que no votemos según nuestras convicciones", aseveró sobre el escrache público al que lo sometió la extitular de la Oficina Anticorrupción.

"Van a tener que retractarse, porque nosotros no venimos a hacer un cambio de figuritas, estamos para mejorar la calidad de vida de las personas", aseveró el legislador de Protectora en un extenso discurso. "Por las redes están apretando a un grupo de diputados que estamos acompañando esto porque creemos en la reforma. No por un cambalache. Están a punto de pisar la banquina de un delito. De la infamia. Los que conducen deberían marcarlo", advirtió.

"¿Cómo puede ser que mi mujer reciba una amenaza? ¿O que mis cinco hijos estén dudando que lo que hago y lo que he hecho en mi vida? ¿Creen que llegué a la Cámara de Diputados para buscar un cargo en la procuraduría? Que bajo han caído", manifestó.

"No pierdan el respeto. Esa mala educación que están expresando acá es la que expresan en los medios. Mi mujer y mis hijos no tienen seguridad. Yo ando en la calle. Ustedes no. No me tengo que esconder de nada", continuó.

El tono fue subiendo y los cruces en medio del discurso continuaron. "Usted no me explique nada. Cállese la boca que es más fácil", paró en seco Ramón al diputado Fernando Iglesias y en ese punto tuvo que intervenir el propio presidente de la Comisión.

"Después anda llorando por los rincones porque lo empujaron fuertemente. ¿Por qué no se calla la boca diputado Iglesias? De paso aprenda porque no creo que sepa todos los datos que está dando el coso?", remarcó Tailhade