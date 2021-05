El dato de la pandemia que sigue preocupando al Gobierno nacional

Si bien hay quienes dicen que el pico de la segunda ola de coronavirus ya tuvo lugar en Argentina, hay datos que siguen preocupando y mucho al Gobierno nacional. Uno de ellos es la ocupación de camas de terapia intensiva que registran los hospitales, que en muchos lugares lejos de bajar, sigue subiendo.

Es el caso de hospitales públicos y privados de las provincias de Mendoza, Catamarca, Neuquén, San Juan, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Misiones y de la Ciudad de Buenos Aires. Según una encuesta realizada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), desde esos distritos informaron tener una ocupación superior al 90% de las camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



La encuesta, de la que participaron 180 UTIs que representan unas 4.013 camas de todo el país, observó un porcentaje de ocupación promedio del 90%, siendo el 53% pacientes con covid-19, según indicó el informe de la SATI publicado hoy en base al relevamiento que se realizó el 14 de mayo y que la sociedad científica realiza cada semana.



En relación a los pacientes con coronavirus, el 72% requirió Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM), 12% cánulas de alto flujo (CAFO), 4% ventilación no invasiva (VNI) y 1,6% el uso de Helmet (casco no invasivo).





En la encuesta, que la SATI deja en claro que no contempla el universo completo de los centros de salud "por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales", la ocupación de camas en las provincias de Catamarca, Mendoza, Neuquén, y San Juan fue superior al 95%; mientras que en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires fue del 90%.



La provincia en la que se reportó menor ocupación fue Santa Cruz con 68,18%, seguida por Entre Ríos con 71,05%; Chubut con 73,68 y Chaco con 74,44%. El resto está entre el 80 y el 90 por ciento.



En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la encuesta fue respondida por 51 UTIs lo que representa 1.101 camas, con un porcentaje de ocupación promedio del 93%, correspondiente al 94% para los municipios del conurbano y 91% para CABA; en tanto que el 65% de las instituciones manifestó no tener camas disponibles.



La ocupación por covid-19 fue del 70%, con un uso de ventilación mecánica del 82%.





En esta ocasión, la SATI volvió a preguntar sobre el nivel de agotamiento del equipo de salud de la UTI, medido por una escala numérica del 0 al 10, donde 0 es sin agotamiento y 10 el mayor nivel de agotamiento.



Se observó para médicos un promedio de respuesta del 8,4; en enfermería de 8,1 y en kinesiología de 7,9, lo que según expresó la SATI en las conclusiones demuestra "un alto grado de agotamiento del personal del equipo de salud que persiste elevado".