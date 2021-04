El mensaje de Alberto Fernández a Suarez y los gobernadores

El presidente Alberto Fernández reconoció esta mañana que las medidas deben ser consensuadas con los gobernadores ya que son ellos los que van a tener que encarar los controles. "Estamos entendiendo las mismas cosas y tenemos que hacerlo con un criterio epidemiológico", sostuvo en diálogo con Radio Con Vos.

"Yo traté que estemos todos de acuerdo para que se cumplan las cosas. Estamos en un país federal y si dispongo cosas que la autoridad policial de las provincias no hacen cumplir, es lo mismo que si no dictara nada. Necesitamos estar de acuerdo con los gobernadores y el jefe de Gobierno", aseguró el jefe del Ejecutivo y puso como ejemplo el diálogo que tuvo con el jefe de Gobierno porteño.

"Rodríguez Larreta (Horacio) me dijo que cerrar comercios a las 10 de la noche podía generar daño innecesario a la gastronomía y que se comprometía a reducir la cantidad de personas en restaurantes y controlarlo. Atendí a esos argumentos y le propuse cerrar a las 23", manifestó.

"Yo conversé con Larreta y creo que nos entendimos. Después de las 23 no puede haber gente paveando por la calle. Solo yendo a su casa", sostuvo y dijo que no cree que existan diferencias con el resto de los gobernadores en ese sentido.

"Lo que vemos es que la circulación nocturna tiene un efecto perjudicial. Por eso se ha cerrado la nocturnidad en todo el mundo. Es en la nocturnidad que la gente se distiende, se olvida de la pandemia y los contagios aumentan", subrayó.

"Es importante que el ciudadano entienda, porque el Estado no puede estar encima de la cotidianeidad. No podemos controlar cómo se comporta cada uno individualmente. Si el ciudadano no entiende que no se pueden juntar 500 personas a escuchar a Damas Gratis o el intendente de Entre Ríos que no puede hacer una fiesta para jubilados, o que el barbijo es esencial para la vida ciudadana", sostuvo.

Además, criticó a quienes lo acusan de cerrar actividades perjudicando la economía sin contemplar el riesgo sanitario que existe si no se toman medidas. "¿Ustedes creen que quiero vivir en un país donde la economía caiga, el trabajo falte y la pobreza crezca? Hay que ser muy miserable para decir esas cosas", finalizó.