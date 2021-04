Incertidumbre: esperarán para saber si hay nuevas restricciones en Mendoza

El país quedará dividido en 4, pero no por zonas geográficas sino por situación epidemiológica. Según la gravedad del impacto de la segunda ola de contagios de covid, el nivel de rigor en las restricciones. Pero como ocurre desde el año pasado, hay un período de incertidumbre total: no está claro qué zonas del país están en cada categoría. En Mendoza ocurre de manera particular, pues aún no hay definiciones y el Gobierno esperará a la publicación del Decreto de Alberto Fernández para evaluar los pasos a seguir.

Hasta ahora rigen las normas establecidas por Rodolfo Suarez y solo se aumentan las prohibiciones en el Sur. Pero todo puede cambiar mañana. El ministro de gobierno Víctor Ibáñez confirmó que esperarán la publicación del Decreto, luego analizarán qué abarca y tras ese proceso decidirán.

Difícilmente Mendoza pueda zafar de estar en algunas de las categorías más críticas, pero hay fuertes diferencias entre una y otra. Otra dudas es si se tomará a toda la Provincia como una unidad geográfica o si, como se intentó hacer antes desde la Nación, lo dividirán por departamentos según la situación sanitaria. Rodolfo Suarez había dicho hace 15 días que para ellos toda la provincia es una unidad. Igual, debieron tomar medidas puntuales con un departamento.

Desde el Gobierno nacional explicaron a MDZ que el Ministerio de Salud informará cómo se aplicará el DNU y qué distritos entran en cada una de las 4 categorías.

Para determinar la situación se tiene en cuenta el aumento de casos en las últimas dos semanas, la cantidad de casos según la población y, principalmente, la ocupación de camas hospitalarias de terapia intensiva. Según esos datos, cada distrito puede ser considerado de bajo, medio o alto riesgo o estar en "alarma epidemiológica", la categoría que incluye mayores restricciones.