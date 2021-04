Patricia Bullrich pateó el tablero y pone en duda la postergación de las PASO

Patricia Bullrich causó revuelo al manifestar en Todo Noticias que aún no fue acordada la postergación de las elecciones primarias, que están previstas para agosto y se propone pasarlas a septiembre. Esto sucedió luego de que, en horas de la tarde, Juntos por el Cambio lanzara un comunicado que informaba su posicionamiento a favor de la medida.

Precisamente, dicho comunicado indica que “desde JxC reafirmamos nuestro interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley. Es por ello que acompañaremos el corrimiento del programa y, además, solicitamos al oficialismo la inclusión de una cláusula que reasegure el compromiso del Gobierno Nacional con el respeto de la legislación electoral vigente”.

Pero Bullrich dijo algo sutilmente distinto. “No se acordó un corrimiento. Nosotros le mandamos una propuesta al Gobierno y debe contestar si va a aceptar que exista una ley que asegure una clausula inamovible. A partir de ahí se discutirá”, dijo la referente de la oposición durante la entrevista televisiva.

Y agregó: “Lo que no queremos es una manipulación y que se corra de septiembre a octubre, después a noviembre y así sucesivamente”.

Es por eso que vamos a acompañar la propuesta legislativa del Gobierno Nacional de retrasar un mes el cronograma electoral para la realización de la elección PASO en septiembre y la elección General en el mes de noviembre... — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) April 22, 2021

Al verse en una situación complicada, ya que uno de los panelistas leyó en vivo un fragmento del comunicado donde se aplya el corrimiento de las elecciones, Bullrich expresó: “Yo soy de la mesa de Juntos Por el Cambio y te estoy diciendo que ahora la pelota está en la cancha del Gobierno”.

Al señalarle que todo el país había interpretado que Juntos por el Cambio finalmente arregló con el oficialismo, la exministra de Seguridad continuó dando su opinión en un panorama confuso. “No está acordado. El Gobierno tiene que contestar. Si nos dicen que no quieren hacer una ley que garantice una ley al país y a la democracia, mediante una cláusula cerrojo que durante todo el año electoral no se puedan mover más la elecciones, nosotros no votaremos la ley”.