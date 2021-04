La dura respuesta de Alfredo Leuco tras el apriete de Pablo Moyano

Alfredo Leuco contó en LA NACIÓN + que el gremialista Pablo Moyano lo apretó a través de mensajes por privado y lo llamó “cipayo y gorila”, luego de que Leuco hablara mal de él en su programa en Radio Mitre. “Con este tipo de sindicalismo patotero, antidemocrático, corrupto y que se eterniza en el cargo, es muy difícil que la Argentina progrese. No son los únicos gremialistas del atraso, pero hoy funcionan como emblemas de ese país que la inmensa mayoría no quiere”, dijo Leuco.

En un duro mensaje, el periodista acusó a Moyano de ser parte de los problemas del país, particularmente de espantar inversiones y bloquear la generación de empleo. “Pablo Moyano tiene la misma matriz como defensor de sus privilegios y quintitas y no les interesa para nada el bienestar y el progreso de los laburantes. Porque espantan inversiones todos los días. Y eso significa que todos los días evitan que haya más fuentes de trabajo. Muchos supermercados están al borde de la quiebra. Por varios motivos. Walmart se quería ir del país. Pero un empresario argentino como Francisco de Narváez apostó a invertir y compró esa empresa”, fueron las palabras del periodista político, que hicieron estallar de furia al secretario general adjunto de Camioneros.

La amenaza

Por lo que Leuco aprovechó su espacio televisivo y contó: “El señor Pablo Moyano me hizo llegar anoche un audio amenazante e intimidatorio de cinco minutos. La primera parte del audio, que es totalmente agresiva y agraviante, la voy a llevar a la justicia y luego la voy a hacer pública. Pero hay una parte que quiere debatir de política y sí lo voy a poner al aire”.

Precisamente, lo que expresó Moyano en ese fragmento mencionado fue: “Desde los trabajadores de los camioneros repudiamos a este cipayo de la embajada; a este cipayo defensor de los Walmart, de los Nárvaez, de los Paolo Rocca, que cuando empezó la pandemia no dudaron en despedir trabajadores. Decile a este personaje que le pregunte a un camionero qué piensa de los dirigentes gremiales que hoy lo representan”.

Y agregó: “Señor Leuco, gorila Leuco. Desde el año 97, todas las empresas nacionales e internacionales que cambian por razón social o se rajan del país como hizo Walmart, tienen que indemnizar a sus trabajadores.”.

El conductor continuó defendiéndose de los dichos del gremialista y añadió: “Me dice gorila y cipayo. Están enojados porque no les gusta que el periodismo muestre este tipo de actitud que, a mi criterio, es la Argentina del pasado y del fracaso. A varias empresas familiares históricas las han quebrado. Han tenido que cerrar porque es grande la asfixia. Conozco casos muy concretos en algunas provincias, como en Mendoza, donde a los dueños los han enfermado por ser tan grande el acoso. La justicia mira para otro lado porque le tiene miedo a los Moyano. Las empresas no denuncian porque también les tienen miedo”.