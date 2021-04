Larreta insistió en que hará "todo lo posible" para que abran las escuelas el lunes

El jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó esta tarde que hará "todo lo posible" para que haya clases presenciales el lunes en la zona de AMBA y calificó como una "consideración política sin sustento" la afirmación de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, de que la Ciudad de Buenos Aires es "el epicentro de la segunda ola".

"A los padres y madres les ratifico que vamos a hacer todo lo posible para que haya clases. Hay varias presentaciones judiciales y una es la nuestra ante la Corte, que esperamos que se resuelva rápido", recalcó en más de una oportunidad Larreta, quien esta mañana se reunió con el presidente, Alberto Fernández, en Olivos, pero no consiguió que cambiara su decisión de suspender las clases presenciales en el área metropolitana durante 15 días.

Larreta insistió en conferencia de prensa que los colegios no son lugares de contagio. "De una población de 700 mil personas, sólo el 0.89 por ciento se contagió", dijo el jefe de gobierno porteño.

Un consenso que habíamos logrado como sociedad es que, en la medida que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Y yo sostengo esa convicción.

También dijo que "al Presidente le preocupa la circulación de gente alrededor de las escuelas, pero tenemos la evidencia que no es así", expresó Larreta, y aseguró que "las clases no sumaron más gente al transporte público, no hay más contagios y no se genera más movilidad".

"Una de cada tres personas usaban el transporte público antes de la pandemia, ahora es una de cada cuatro y hay más unidades", explicó.

En la conferencia también intervino Fernán Quirós, el ministro de Salud de CABA, quien aseguró que el incremento de casos de coronavirus no está relacionado a las clases. "Las clases empezaron el 17 de febrero y los casos empezaron a aumentar cuatro semanas después, por cambios de temperaturas y lluvias. Ambas cosas están desacopladas, ese análisis no es bueno", indicó.

Larreta aprovechó también para exponer que CABA presta servicios a muchas personas contagiadas o buscando el diagnóstico sobre el covid que vienen de provincia de Buenos Aires. "Históricamente un 30 por ciento de camas de terapia es de gente de Provincia. Y arriba del 40% de los testeos también", especificó, y afirmó: "Nos encanta atenderlos".

"En la medida de que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar es la escuela", insistió, tras sostener que la Ciudad "va a seguir apelando al diálogo y el consenso" para revertir el cierre de aulas.