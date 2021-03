La vuelta de Macri no entusiasma a Cornejo: "No es conveniente que sea candidato"

Alfredo Cornejo afirmó esta noche que "no es conveniente" que Mauricio Macri sea candidato "porque reagrupa al kirchnerismo".

El titular del radicalismo habló en TN y sostuvo que el ex presidente tuvo "cosas criticables en materia económica", pero también "aciertos en materia energética".

"No me gusta que Macri esté en el centro de la escena, pero está haciendo una contribución", agregó, y dijo que "en el libro de Macri hay cosas que comparto y cosas que no".

También se proyectó personalmente a las elecciones presidenciales de 2023. "Veo a un radical liderando la fórmula y por qué no puedo ser yo. En mi provincia me preparé y llegué consolidado, ahora en forma incipiente estoy haciendo lo mismo", expresó.

Cornejo también fue consultado sobre el rumbo del Gobierno Nacional. En este sentido afirmó que "tiene una debilidad enorme Alberto Fernández y que "la única que tiene un plan es Cristina, que es pura ideología y relato".

El presidente del radicalismo puso como ejemplo lo que pasó en un zoom que compartieron el Presidente y los gobernadores, entre ellos, Gildo Insfrán de Formosa.

"Insfrán retó a Alberto Fernández, hay una falta de liderazgo que repercute en todos los argentinos", confirmó el radical.

El gobernador de Formosa "toreó" en el zoom al Presidente porque no lo defendió frente a las acusaciones recibidas por el manejo de su provincia en medio de la pandemia.

"Veo una gran improvisación en la vacunación, en el rumbo económico y la relación con los organismos de crédito", dijo Cornejo, y remarcó que en materia judicial "el objetivo es que Cristina sea sobreseída".