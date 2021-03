"Estamos en manos de Guzmán", considera un experto

El politólogo Andrés Malamud lanzó algunas definiciones muy fuertes sobre la situación política argentina, ya que consideró que el presidente Alberto Fernández "no funciona", y que los argentinos "estamos en manos de Martín Guzmán".

En una charla con los periodistas Pablo Rossi y Laura Di Marco, en el programa Volviendo a casa (Radio Mitre), Malamud indicó que el único funcionario "que tiene claro cuál es el rumbo".

"Estamos en manos de Martín Guzmán, lo cual no es malo teniendo en cuenta las alternativas. Pero el presente de Argentina -la economía, la gestión, y por lo tanto el futuro- dependen de lo que haga Martín Guzmán en Washington; y del acuerdo que consiga con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es la única posibilidad que tiene Argentina de atarse a un mástil de confianza", expresó Malamud.

Radicado en Portugal, el politólogo mantiene una mirada muy aguda sobre la realidad nacional. Sobre Cristina Fernández de Kirchner, consideró que "tiene los ojos en el pasado y en el futuro. El que mira el pasado busca (dicen los suyos) justicia, (y dicen los de enfrente) impunidad. El que mira el futuro busca legado; la elección de un presidente que sea de su agrado. Y se dio cuenta de que Guzmán es la única herramienta que tiene y el FMI el instrumento que puede servirle".

Una de sus declaraciones más duras fue cuando habló de Alberto Fernández, y consideró que "Cristina no le quiere serruchar el piso". "Cristina no está buscando administrar el país. No le está serruchando el piso ni quiere ser presidenta: lo puso ahí para que resuelva los problemas del presente. Y él no le funciona. Él es el funcionario que no funciona", indicó.

Leé todo lo que dijo Malamud en Infobae.