El exclusivo "club" de las 6 cifras, la polémica por la toga y la escapada de Suarez

Sueldos: el exclusivo club de las 6 cifras

Pasó un año duro para todos y en lo salarial la mayoría perdió frente a la inflación. En 2021 hay discusiones salariales y las perspectivas no son las mejores por el contexto. En el sector privado sigue siendo prioridad "tener trabajo". Pero hay un exclusivo "club" que no tiene mucho cupo: son los trabajos cuyos salarios tienen una base que llega a las 6 cifras, es decir que superan los 100 mil pesos.

A eso es lo que llegarán, por ejemplo, los trabajadores bancarios este año con las subas escalonadas que pondrán al salario inicial por arriba de los 100 mil pesos. En ese selecto grupo hay otros trabajadores de la actividad privada que pueden sumarse: los petroleros, los trabajadores mineros, los camioneros irán por el mismo camino (para llegar a esa cifra deben contarse los viáticos que perciben), los trabajadores de la industria del aceite y no muchos más.

Pero en el club de las 6 cifras hay otro sector hace rato y que genera algo de polémica: el de los funcionarios del Estado y cargos políticos. Los legisladores de Mendoza superan los 200 mil pesos en mano, los jueces provinciales tendrán un 20% de aumento en el inicio del año y en mano la mayoría ya supera los 300 mil pesos. Los asesores de primera línea cobran más de 100 mil pesos. Los menos favorecidos en ese contexto son los ministros, que si bien tienen su sueldo atado al del Gobernador, también están "a tiro" de las restricciones que impone el mandatario.

En la Corte el problema va más allá de la toga

El juez de la Suprema Corte José Valerio autorizó el uso de una toga como vestimenta alternativa en el Poder Judicial y mas allá de que la decisión fue defendida como una iniciativa simbólica que apunta a la practicidad, también es el reflejo de una situación interna dentro del máximo órgano de Justicia de la provincia.

Más allá de que ahora los jueces están autorizados a utilizar esta prenda larga y negra, la decisión tomada por Valerio como “coordinador” del fuero penal marca lo que desde hace meses es uno de los motivos más duros de disputa dentro de la Corte que, como ya se sabe, desde lo político están claramente divididos por cuatro votos contra tres en cuanto la relación con el Gobierno y a favor de este. “En realidad lo que muestra la decisión (de la toga), es que este sector de la Corte no tiene solo la coordinación, sino que lo que realmente está pasando (y es lo más grave) es que Valerio y el resto de los jueces cercanos al Poder Ejecutivo lo que tienen es el gobierno del fuero penal. Pisa expedientes, maneja los sorteos de los jueces, las subrogancias. Lo que hizo con la habilitación para el uso de la toga fue como la frutillita del postre”, confió a MDZ una fuente calificada y conocedora del trasfondo político que no deja de atravesar muchas de las decisiones que se toman en la Corte. Justamente la tensión mayor viene por ahí.

No es un secreto que a partir de la designación de María Teresa Day como miembro del Tribunal, la relación de poder interno quedó inclinada hacia magistrados que responden al eje que conforman Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo. Sin embargo, este grupo de cuarto magistrados (que además de Valerio y Day integran el presidente Dalmiro Garay y Pedro Llorente) también conviven entre rispideces. Sobre todo Valerio y Garay e incluso el las disputas que permanentemente tienen el juez que autorizó las togas con otro de los integrantes de este circulo cercano al poder político: el Procurador Alejandro Gullé.

Algo muy singular podría observarse en el futuro cercano de las audiencias cuando veamos a magistrados vestidos de negro hasta los tobillos: el uso de la toga por parte de los jueces, podría terminar representando quines de ellos están cercanos al gobierno o no. ¿Por qué? Porque los más cercanos al Ejecutivo estarían dispuestos a ponerse el uniforme. Los otros, de ninguna manera.

De vacaciones

En el Gobierno casi no hubo vacaciones y, en cambio, los funcionarios del Ejecutivo optaron por "escapadas" para desenchufarse. El propio gobernador Rodolfo Suarez estuvo en la provincia y en su despacho durante enero, hasta ahora.

Según explicaron Suarez sí se tomará "unos días" para estar con su familia y saldrá de vacaciones. El lugar elegido es el Sur, puntualmente Bariloche. Las vacaciones de Suarez serían por una semana, aproximadamente.

En su lugar quedará a cargo de la provincia el vicegobernador Mario Abed. Ambos funcionarios comenzaron la gestión con una buena relación y con tareas coordinadas. Abed siempre estuvo subordinado a las ideas de Suarez y abocado a tareas políticas y territoriales. En los últimos meses el vicegobernador tuvo un perfil más bajo. En el entorno de ambos, sin embargo, desmienten que haya diferencias.

¿Cambios en el gabinete?

El Gobierno ha tenido un trabajo agitado por la pandemia y el desgaste fue importante. Pero además hubo factores internos que agregaron agotamiento en algunos funcionarios. Rodolfo Suarez no hizo cambios en su equipo en el primer año de gestión, pero eso no implica que no los haya pensado: hubo funcionarios a los que en otro contexto político ya les "hubiera picado el boleto". Del otro lado es similar la situación: hay algunos referentes que tuvieron que repensar su futuro. Lo cierto es que nadie descarta que a mediano plazo haya cambios en el Gabinete.

Algunos pueden ser obligados porque habrá listas de candidatos para las elecciones nacionales y provinciales. Allí podrían migrar algunos y algunas, como la ministra de Salud Ana María Nadal y hasta, nuevamente, suena Enrique Vaquié con una salida en la lista de candidatos. Otros podrían tener una salida "a tres bandas": si Cornejo es candidato, el ministro de Hacienda Lisandro Nieri podría pasar al Congreso en lugar del titular de la UCR. Las listas de diputados y senadores provinciales podría significar otra salida elegante para muchos funcionarios que no están del todo cómodos. Claro, en ese caso sería un éxodo a mediano plazo porque los legisladores nuevos recién asumen en mayo del 2022.

No es novedad que hay algunos dirigentes incómodos. La tensión por las idas y vueltas con el Impuesto Automotor también agitó esas aguas. Por ahora en el oficialismo prima la idea de mostrar unidad y un solo camino, aún a pesar de las diferencias.