Crece la lista: el ahijado de Ginés González García también se vacunó

Crece el escándalo por los vacunados VIP. Es que ahora, Pablo Humberto González, ahijado del ex ministro de Salud Ginés González García, confirmó que recibió la vacuna. El hombre justificó lo realizado al considerar que se contagió de Covid y lo pasó "muy mal" en esa ocasión.

El familiar del ex funcionario tiene 57 años y reconoció que recibió la Sputnik V en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Asimismo, se diferenció de los vacunados VIP al decir que "no falseé nada, no me puse como grupo de riesgo, tampoco soy (Carlos) Zannini que se puso como personal de salud”.

En tal sentido, reconoció haber sido inoculado por su mala experiencia con la enfermedad tiempo atrás. "Me vacuné en el vacunatorio del Hospital San Felipe, estuve a punto de morirme de Covid-19, la pasé muy mal", indicó en diálogo con A24.

Pablo Humberto González, el ahijado de Ginés, también se vacunó

Según su relato, se inscribió el 9 de enero. “Me llamaron y me vacuné, no estaba todavía la vacuna Sputnik publicada, incluso había médicos que no querían vacunarse. Yo me anoté y me dieron el turno para vacunarme. En ese momento había un policía esperando que también se vacunó", relató.

Además de González, se inoculó su pareja nueve años menor. "Mi esposa se anotó un día antes y se vacunó un día después. Mi esposa tiene 48 años, ella es docente, pero tampoco puso que es docente”, se defendió.

En cuanto al escándalo por la vacunación VIP que le costó a su padrino el puesto como ministro de Salud de la Nación, Pablo Humberto González consideró que su tío “se mandó un cagadón grande como una casa".