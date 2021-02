Los restos de Carlos Menem serán velados en el Salón Azul del Senado

Carlos Saúl Menem falleció este domingo en horas de la mañana a sus 90 años. Los restos serán velados en el Salón Azul de la Cámara de Senadores.

De momento no hay confirmación oficial sobre si será hoy o mañana, ya que la familia será quien lo defina en las próximas horas. Alberto Fernández manifestó que habló con Cristina Fernández de Kirchner para organizar la despedida.

“Hablé con Cristina y me dijo que su secretaria privada ya está en eso y tendrá todos los honores de un ex Presidente”, contó el presidente en una entrevista a C5N.

Anteriormente, Alberto había tuiteado: "Con profundo pesar supe de la muerte de Carlos Saúl Menem. Siempre elegido en democracia, fue gobernador de La Rioja, Presidente de la Nación y Senador Nacional. En dictadura fue perseguido y encarcelado. Vaya todo mi cariño a Zulema, a Zulemita y a todos los que hoy lo lloran".

En la entrevista con C5N, Alberto reveló el momento en el que se volvió a reencontrar con Menem cuando era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: "Ocupaba la primera fila de abajo del Senador, en el primer asiento. Era imposible no verlo y siempre que entraba me daba la mano, me generaba mucha simpatía y despertaba la ira de mis compañeros. Hay que reconocerle su valor por la democracia. Todos los cargos que ocupó fue porque la gente lo puso donde lo puso”.