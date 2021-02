El peronismo despidió a más de 400 personas del PAMI

En una entrevista que brindaron al diario La Nación fuentes cercanas al gremio de la CGT, aseguraron que "en un mundo en donde reina el peronismo, o pensás como ellos o no lo toleran". Los dichos son de Paz Dávalos, una de las más de 400 personas que hasta el momento se han visto afectadas por los despidos que viene realizándose en el "Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI)".

"Los únicos compañeros que conservan su cargo son los peronistas. Todos los que entraron con el gobierno de Carlos Menem, que son muchísimos", afirmó Dávalos.

"Primero me denigraron y seguí cumpliendo. Me sacaron la jefatura y la categoría, no siendo legal, y me bajaron el sueldo de $ 90.000 a $ 50.000. Me callé y acepté, porque es como se maneja la política".